Bloober Team freut sich, in Zusammenarbeit mit Co-Entwickler Anshar Studios bekannt zu geben, dass Layers of Fears (2023), der neueste Teil der von der Kritik gefeierten gleichnamigen Franchise, am 15. Juni 2023 erscheinen wird.

Das Spiel wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam und den Epic Game Store erhältlich sein.

Um den Spielern einen kleinen Vorgeschmack auf das Grauen zu geben, das sie erwartet, hat Bloober Team eine neue Demo von Layers of Fear (2023) auf Steam veröffentlicht. Dieser spielbare Vorgeschmack wird bis zum 22. Mai verfügbar sein und bietet einen schaurigen Einblick in die beunruhigende Welt von The Writer, der dritten und letzten Protagonistin des Spiels.

„Wir freuen uns sehr, den Veröffentlichungstermin für Layers of Fear bekannt zu geben und den Spielern am 15. Juni dieses definitive Horror-Erlebnis auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zu bieten“, so Piotr Babieno, CEO von Bloober Team. „Mit der Power der Unreal Engine 5 ist es uns gelungen, ein Spiel zu erschaffen, das unsere bisherigen Werke visuell übertrifft und eine unvergessliche Reise in die Köpfe von gequälten Künstlern bietet. Wir freuen uns darauf, dass sowohl neue als auch alte Spieler einsteigen werden“.

Hier gibt es noch einmal das Cinematic Intro für euch:

Hauptmerkmale:

Das ultimative „Layers of Fear“-Erlebnis – Das krönende Werk der Serie bietet eine übergreifende Erzählung für die gesamte Franchise.

Horror in neuem Gewand – Alle Teile der Layers of Fear-Reihe verschmelzen zu einem einzigen Erlebnis, einschließlich aller DLCs, sodass die Spieler alle Antworten finden können, die sie suchen.

Schockierende neue Optik – Verbessert mit der verbesserten Technologie der Unreal Engine 5. Diese Version bietet ein noch intensiveres Horrorerlebnis mit Ray Tracing, HDR, 4K-Auflösung und dem Lumen-System.

Psychologischer Horror – Ein düsteres, aber fesselndes psychedelisches First-Person-Horrorspiel, das sich auf spannungsgeladene Erkundungen, das Lösen von Rätseln und eine fesselnde Geschichte konzentriert.

Entdeckt in diesem ausgereiften, kathartischen Spiel, was in den Tiefen der menschlichen Psyche verborgen liegt.

Neue Tricks – Neue, brandneue Kernmechaniken, die in Layers of Fear und seiner Fortsetzung eingeführt werden, sowie zusätzliche Features, damit alle Kapitel und Geschichten nahtlos ineinander übergehen.

Horror durch die vielen Linsen der Kunst – Erforscht die Tiefen der Besessenheit mit drei verschiedenen Geschichten von handwerklich besessenen Protagonisten (Der Maler, Der Schauspieler und Der Schriftsteller), die miteinander verwoben sind, um eine wirklich eindringliche Erfahrung und eine fesselnde Geschichte zu schaffen.

Klassischer, bedrohlicher Soundtrack – Beeindruckend schöner Soundtrack, komponiert von dem hochgelobten Musiker Arek Reikowski. Er hat einen hypnotischen Soundtrack komponiert, der dem Spiel eine zusätzliche Ebene der Spannung verleiht und den Spieler mitfiebern lässt.