Laysara: Summit Kingdom: Bergstadt-Bauspiel erhält PC 1.0 und Konsolen-Release-Termin

Das Bergbau-Spiel „Laysara: Summit Kingdom“ wird am 27. Februar 2026 zusammen mit einem großen 1.0-Update vollständig für PC sowie für Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und Xbox One & Series X|S veröffentlicht.

Mit der 1.0-Version wird zum ersten Mal ein Kampagnenmodus mit 15 Missionen in das Spiel eingeführt.