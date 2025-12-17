Laysara: Summit Kingdom: Bergstadt-Bauspiel erhält PC 1.0 und Konsolen-Release-Termin

Laysara: Summit Kingdom
Image: Nejcraft

Bergstadt-Bauspiel Laysara: Summit Kingdom erhält PC 1.0 und Konsolen-Veröffentlichungsdatum!

Das Bergbau-Spiel „Laysara: Summit Kingdom“ wird am 27. Februar 2026 zusammen mit einem großen 1.0-Update vollständig für PC sowie für Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und Xbox One & Series X|S veröffentlicht.

Mit der 1.0-Version wird zum ersten Mal ein Kampagnenmodus mit 15 Missionen in das Spiel eingeführt.

  1. DerOpaZockt 76860 XP Tastenakrobat Level 3 | 17.12.2025 - 08:44 Uhr

    Ich kann es mir nicht erklären, aber so richtig reisst mich das Game nicht in seinen Bann. Ich wünsche aber allen Gamer, denen dieses Game gefällt, sehr viel Spaß.

  3. Gonzo 27865 XP Nasenbohrer Level 4 | 17.12.2025 - 08:54 Uhr

    Ja sieht für mich i.O. aus, würde es dann mal kommendes Jahr nochmal anschauen wenn es released ist.

  4. Ralle89 48380 XP Hooligan Bezwinger | 17.12.2025 - 08:56 Uhr

    Weiß nicht gibt ja genug Konkurrenz bei Aufbau Spielen 🤔 und der Preis ist entscheidend

  7. kugelrund 3180 XP Beginner Level 2 | 17.12.2025 - 09:17 Uhr

    Wieder etwas spannendes was vielleicht irgendwann von mir gespielt wird, es gibt sooo viel 😂

  8. Katanameister 270860 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.12.2025 - 09:20 Uhr

    Visuell sieht es ganz interessant aus, ich mag diese Bergstädte, würde so ein Spiel aber wohl eher auf PC zocken wollen.

  9. SnakeForce 85 33965 XP Bobby Car Geisterfahrer | 17.12.2025 - 09:22 Uhr

    Auf dem ersten Blick ganz okay, mal sehen was es dann kostet und wie so die ersten Bewertungen aussehen, dann mal gucken obs was wird.

