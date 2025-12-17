Laysara: Summit Kingdom: Bergstadt-Bauspiel erhält PC 1.0 und Konsolen-Release-Termin

Das Bergbau-Spiel „Laysara: Summit Kingdom“ wird am 27. Februar 2026 zusammen mit einem großen 1.0-Update vollständig für PC sowie für Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und Xbox One & Series X|S veröffentlicht.
Mit der 1.0-Version wird zum ersten Mal ein Kampagnenmodus mit 15 Missionen in das Spiel eingeführt.
22 Kommentare
Ich kann es mir nicht erklären, aber so richtig reisst mich das Game nicht in seinen Bann. Ich wünsche aber allen Gamer, denen dieses Game gefällt, sehr viel Spaß.
Mal was anderes! Aber nichts für mich.
Ja sieht für mich i.O. aus, würde es dann mal kommendes Jahr nochmal anschauen wenn es released ist.
Weiß nicht gibt ja genug Konkurrenz bei Aufbau Spielen 🤔 und der Preis ist entscheidend
Verrückt…es gibt nix was es nicht gibt.
Sieht interessant aus. Für mich aber eher was für den PC
Wieder etwas spannendes was vielleicht irgendwann von mir gespielt wird, es gibt sooo viel 😂
Visuell sieht es ganz interessant aus, ich mag diese Bergstädte, würde so ein Spiel aber wohl eher auf PC zocken wollen.
Auf dem ersten Blick ganz okay, mal sehen was es dann kostet und wie so die ersten Bewertungen aussehen, dann mal gucken obs was wird.
Spannend! Leider sind solche Spiele für mich nur mit der Maus spielbar…