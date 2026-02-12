Laysara: Summit Kingdom: Großer 1.0‑Release bringt Kampagne, neue Features und Konsolen‑Versionen

3 Autor: , in News / Laysara: Summit Kingdom
Übersicht
Image: Nejcraft

Laysara: Summit Kingdom startet am 27. Februar – großer 1.0‑Release bringt Kampagne, neue Features und Konsolen‑Versionen.

Der Bergstadt‑Aufbauhit Laysara: Summit Kingdom erreicht in wenigen Wochen seinen größten Meilenstein. Am 27. Februar 2026 erscheint das Spiel offiziell in Version 1.0 – gleichzeitig auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Nach rund 20 Monaten im Early Access bringt das Update eine Fülle neuer Inhalte, die das Spiel deutlich erweitern. Im Mittelpunkt steht eine komplett neue 15‑Missionen‑Kampagne, die euch durch verschiedene Gebirgsregionen führt und die zentralen Mechaniken des vertikalen Städtebaus weiter ausbaut.

Die Entwickler haben zahlreiche Features überarbeitet, Karten verbessert und Systeme verfeinert, die während der Early‑Access‑Phase entstanden sind. Die 1.0‑Version soll das bislang umfangreichste und stabilste Spielerlebnis bieten – inklusive neuer Herausforderungen, neuer Karten und zusätzlicher Werkzeuge für den Aufbau eurer Bergsiedlungen.

Laysara: Summit Kingdom bleibt seinem Kern treu: Ihr errichtet eine funktionierende Stadt an steilen Berghängen, trotzt Lawinen, Ressourcenknappheit und extremen Höhenlagen und versucht, eure Bewohner sicher durch die harschen Bedingungen zu führen.

Mit dem Konsolen‑Launch erreicht das Spiel nun ein deutlich größeres Publikum – und der 1.0‑Release markiert den endgültigen Aufstieg des Berg‑City‑Builders in die nächste Entwicklungsstufe.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Laysara: Summit Kingdom

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. BLACK 8z 111390 XP Scorpio King Rang 1 | 12.02.2026 - 12:56 Uhr

    Hat was aber sieht auch sehr begrenzt aus. Ist das nicht ohne kämpfen und nur rein Aufbau und dann war’s das? 🤔

    0
    • Chicko90 37555 XP Bobby Car Rennfahrer | 12.02.2026 - 13:01 Uhr
      Antwort auf BLACK 8z

      Also mich spricht das schon sehr an 🙂 Kämpfen würde hier wahrscheinlich auch nicht passen. Eher Cozy Game zum Entspannen. Ob das dann auch dauerhaft motiviert ist natürlich schwer zu sagen.

      1

Hinterlasse eine Antwort