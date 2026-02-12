Laysara: Summit Kingdom: Großer 1.0‑Release bringt Kampagne, neue Features und Konsolen‑Versionen

Der Bergstadt‑Aufbauhit Laysara: Summit Kingdom erreicht in wenigen Wochen seinen größten Meilenstein. Am 27. Februar 2026 erscheint das Spiel offiziell in Version 1.0 – gleichzeitig auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Nach rund 20 Monaten im Early Access bringt das Update eine Fülle neuer Inhalte, die das Spiel deutlich erweitern. Im Mittelpunkt steht eine komplett neue 15‑Missionen‑Kampagne, die euch durch verschiedene Gebirgsregionen führt und die zentralen Mechaniken des vertikalen Städtebaus weiter ausbaut.

Die Entwickler haben zahlreiche Features überarbeitet, Karten verbessert und Systeme verfeinert, die während der Early‑Access‑Phase entstanden sind. Die 1.0‑Version soll das bislang umfangreichste und stabilste Spielerlebnis bieten – inklusive neuer Herausforderungen, neuer Karten und zusätzlicher Werkzeuge für den Aufbau eurer Bergsiedlungen.

Laysara: Summit Kingdom bleibt seinem Kern treu: Ihr errichtet eine funktionierende Stadt an steilen Berghängen, trotzt Lawinen, Ressourcenknappheit und extremen Höhenlagen und versucht, eure Bewohner sicher durch die harschen Bedingungen zu führen.

Mit dem Konsolen‑Launch erreicht das Spiel nun ein deutlich größeres Publikum – und der 1.0‑Release markiert den endgültigen Aufstieg des Berg‑City‑Builders in die nächste Entwicklungsstufe.