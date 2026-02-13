Legacy of Kain: Ascendance: Retro‑Action‑Abenteuer erscheint Ende März

Mit Legacy of Kain: Ascendance meldet sich eine der kultigsten Dark‑Fantasy‑Reihen in völlig neuer Form zurück. Der Launch Announcement Trailer stellt ein schnelles 2D‑Action‑Plattformspiel vor, das auf vertikale Bewegung, flüssige Kämpfe und skillbasiertes Gameplay setzt – ein klarer Retro‑Ansatz, der dennoch frische Ideen einbringt.

Ihr erkundet eine düstere Welt, die durch Pixel‑Art und animierte Zwischensequenzen zum Leben erweckt wird. Die Reise führt durch gebrochene Zeitlinien Nosgoths, während ihr vampirische Fähigkeiten meistert, neue Kräfte freischaltet und euch durch anspruchsvolle Levelstrukturen kämpft.

Musikalisch wird Ascendance von einem Original‑Soundtrack von Celldweller getragen, und auch bekannte Sprecher der Reihe kehren zurück, um das nostalgische Gefühl zu verstärken.

Legacy of Kain: Ascendance erscheint am 31. März.