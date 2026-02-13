Legacy of Kain: Ascendance: Retro‑Action‑Abenteuer erscheint Ende März

12 Autor: , in News / Legacy of Kain: Ascendance
Übersicht
Image: Crystal Dynamics

Vertikale Kämpfe, Vampirkräfte, Pixel‑Nostalgie: Legacy of Kain: Ascendance lässt euch Nosgoth durch zersplitterte Zeitlinien neu erleben.

Mit Legacy of Kain: Ascendance meldet sich eine der kultigsten Dark‑Fantasy‑Reihen in völlig neuer Form zurück. Der Launch Announcement Trailer stellt ein schnelles 2D‑Action‑Plattformspiel vor, das auf vertikale Bewegung, flüssige Kämpfe und skillbasiertes Gameplay setzt – ein klarer Retro‑Ansatz, der dennoch frische Ideen einbringt.

Ihr erkundet eine düstere Welt, die durch Pixel‑Art und animierte Zwischensequenzen zum Leben erweckt wird. Die Reise führt durch gebrochene Zeitlinien Nosgoths, während ihr vampirische Fähigkeiten meistert, neue Kräfte freischaltet und euch durch anspruchsvolle Levelstrukturen kämpft.

Musikalisch wird Ascendance von einem Original‑Soundtrack von Celldweller getragen, und auch bekannte Sprecher der Reihe kehren zurück, um das nostalgische Gefühl zu verstärken.

Legacy of Kain: Ascendance erscheint am 31. März.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Duck-Dynasty 154015 XP God-at-Arms Silber | 13.02.2026 - 10:50 Uhr

    Sehr cool. Kommt auf die Wunschliste. Komme nirgends hinterher und das kann dann mal im Sale mit auf den Stapel der Möglichkeiten. 👍🏻

    0
  4. khrim 8940 XP Beginner Level 4 | 13.02.2026 - 11:07 Uhr

    Die wichtigste Frage ist ob es als Disk erscheint. Habe die Legacy of Kain Spiele gern als Disk hier stehen.

    0
  8. Lord Maternus 365205 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.02.2026 - 11:28 Uhr

    Sieht schon cool aus, aber wäre es nicht auch nett gewesen, erst einmal die restlichen „alten“ Spiele nochmal auf neue Plattformen zu bringen?

    0

Hinterlasse eine Antwort