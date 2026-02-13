Legacy of Kain: Ascendance: Retro‑Action‑Abenteuer erscheint Ende März

Mit Legacy of Kain: Ascendance meldet sich eine der kultigsten Dark‑Fantasy‑Reihen in völlig neuer Form zurück. Der Launch Announcement Trailer stellt ein schnelles 2D‑Action‑Plattformspiel vor, das auf vertikale Bewegung, flüssige Kämpfe und skillbasiertes Gameplay setzt – ein klarer Retro‑Ansatz, der dennoch frische Ideen einbringt.
Ihr erkundet eine düstere Welt, die durch Pixel‑Art und animierte Zwischensequenzen zum Leben erweckt wird. Die Reise führt durch gebrochene Zeitlinien Nosgoths, während ihr vampirische Fähigkeiten meistert, neue Kräfte freischaltet und euch durch anspruchsvolle Levelstrukturen kämpft.
Musikalisch wird Ascendance von einem Original‑Soundtrack von Celldweller getragen, und auch bekannte Sprecher der Reihe kehren zurück, um das nostalgische Gefühl zu verstärken.
Legacy of Kain: Ascendance erscheint am 31. März.
Sehr cool. Kommt auf die Wunschliste. Komme nirgends hinterher und das kann dann mal im Sale mit auf den Stapel der Möglichkeiten. 👍🏻
„Stapel der Möglichkeiten“, gefällt mir, übernehme ich ab jetzt so…sorry😂
Geil, gefällt mir auch. Hoffentlich hast du das nicht patentieren lassen. Würde es auch glatt verwenden😂
Hab ich auch nur gut (und gerne) kopiert. 👍🏻
Pile of shame fand ich aber schon immer Quatsch.
Merk ich mir kommt erst mal auf die Liste.
Sieht eig. auch ganz cool aus 🙂
Die wichtigste Frage ist ob es als Disk erscheint. Habe die Legacy of Kain Spiele gern als Disk hier stehen.
Ganz nett, kann aber noch warten.
Warum sowas? Kein Budget bekommen? Ich bin enttäuscht
Was habe ich die alten Teile geliebt!
Sieht schon cool aus, aber wäre es nicht auch nett gewesen, erst einmal die restlichen „alten“ Spiele nochmal auf neue Plattformen zu bringen?
Welches Jahr sind wir nochmal? 1990?