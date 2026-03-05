Legacy of Kain: Defiance Remastered: Kehrt in neuer Form mit einem HD-Launch-Trailer zurück

Legacy of Kain Defiance Remastered erscheint mit überarbeiteten visuellen Elementen, neuen Kameraoptionen und atmosphärischen Anpassungen, die jede Szene der düsteren Welt Nosgoth stärker hervorheben.
Die Neuauflage legt besonderen Wert auf eine klarere Darstellung der Umgebungen, wodurch sowohl monumentale Festungen als auch der spektrale Abgrund deutlicher zur Geltung kommen.
Das Remaster ermöglicht die Kontrolle über Kain und Raziel, deren Wege sich in einer Geschichte kreuzen, die von Verrat, Besessenheit und unausweichlichen Kräften geprägt ist. Beide Figuren behalten ihre charakteristischen Fähigkeiten, während die modernisierte Präsentation ihre Bewegungen und Kämpfe präziser wirken lässt. Die Überarbeitung soll verdeutlichen, wie stark die Atmosphäre des Originals durch technische Verbesserungen an Intensität gewinnt.
Die neuen Kameraoptionen dienen dazu, die Orientierung in komplexen Bereichen zu erleichtern und den Spielfluss zu stabilisieren. Verbesserte Beleuchtung und angepasste Effekte verstärken den Kontrast zwischen materieller und spektraler Welt. Die zusätzlichen Features sollen zeigen, wie sich klassische Elemente mit moderner Technik verbinden lassen, ohne den Kern des Spiels zu verändern.
Muss mir da echt mal Vergleich zwischen Ori und Remaster anschauen, sieht für mich wie damals auf PC aus 🫣
24,99€ hach würde ich schon gerne unterstützen und hoffentlich dann als nächstes mal ein neues Soul Reaver oder LoK.
Remakes bitte !
Hätte man grafisch noch mehr überarbeiten können.
Absolut. Sieht immer noch altbacken aus
Bevor ich Soul Reaver 1 und 2 nicht durchgespielt habe, kommt mir kein neuer Teil ins Haus
Kommt auf die Wunschliste in nem Sale schlag ich dann zu
Bin schon mittendrin 😁, bin einfach nur happy das jetzt das hier und somit die komplette Trilogy nach über 20 Jahren wieder zocken zu können.
Schade das es Soul Reaver 1 und 2 Remastered nicht als Retail gibt. Ich habe zumindest keine im Netz gefunden