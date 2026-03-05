Legacy of Kain: Defiance Remastered: Kehrt in neuer Form mit einem HD-Launch-Trailer zurück

Image: Crystal Dynamics

Legacy of Kain Defiance Remastered erweitert das Original um moderne Technik und zusätzliche Features.

Legacy of Kain Defiance Remastered erscheint mit überarbeiteten visuellen Elementen, neuen Kameraoptionen und atmosphärischen Anpassungen, die jede Szene der düsteren Welt Nosgoth stärker hervorheben.

Die Neuauflage legt besonderen Wert auf eine klarere Darstellung der Umgebungen, wodurch sowohl monumentale Festungen als auch der spektrale Abgrund deutlicher zur Geltung kommen.

Das Remaster ermöglicht die Kontrolle über Kain und Raziel, deren Wege sich in einer Geschichte kreuzen, die von Verrat, Besessenheit und unausweichlichen Kräften geprägt ist. Beide Figuren behalten ihre charakteristischen Fähigkeiten, während die modernisierte Präsentation ihre Bewegungen und Kämpfe präziser wirken lässt. Die Überarbeitung soll verdeutlichen, wie stark die Atmosphäre des Originals durch technische Verbesserungen an Intensität gewinnt.

Die neuen Kameraoptionen dienen dazu, die Orientierung in komplexen Bereichen zu erleichtern und den Spielfluss zu stabilisieren. Verbesserte Beleuchtung und angepasste Effekte verstärken den Kontrast zwischen materieller und spektraler Welt. Die zusätzlichen Features sollen zeigen, wie sich klassische Elemente mit moderner Technik verbinden lassen, ohne den Kern des Spiels zu verändern.

  1. Homunculus 298380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.03.2026 - 09:37 Uhr

    Muss mir da echt mal Vergleich zwischen Ori und Remaster anschauen, sieht für mich wie damals auf PC aus 🫣

    24,99€ hach würde ich schon gerne unterstützen und hoffentlich dann als nächstes mal ein neues Soul Reaver oder LoK.

  4. GERxJOHNNY 66150 XP Romper Domper Stomper | 05.03.2026 - 10:28 Uhr

    Bevor ich Soul Reaver 1 und 2 nicht durchgespielt habe, kommt mir kein neuer Teil ins Haus

  6. Spaxarrow 10080 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 05.03.2026 - 10:43 Uhr

    Bin schon mittendrin 😁, bin einfach nur happy das jetzt das hier und somit die komplette Trilogy nach über 20 Jahren wieder zocken zu können.

  7. Mysterio 40355 XP Hooligan Krauler | 05.03.2026 - 10:52 Uhr

    Schade das es Soul Reaver 1 und 2 Remastered nicht als Retail gibt. Ich habe zumindest keine im Netz gefunden

