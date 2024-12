Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered: Verlorene Level und Bonusinhalte enthüllt

In Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered können Spieler nächste Woche auch verlorene Level erkunden und weiteres Bonusmaterial entdecken.

In einem Artikel im PlayStation-Blog erzählte Matthew Ray, Associate Brand Manager bei Aspyr, dass Spieler es wie eine Art Museum betrachten sollen. Spieler erkunden alternative Visionen des ursprünglichen Soul Reaver, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben.

„Jedes bietet einen Einblick in alternative Visionen des ursprünglichen Soul Reaver. Ihr könnt die Lost Levels als Raziel erkunden, auch wenn ihr vielleicht fehlende Texturen oder Bereiche findet, die sich im Aufbau befinden. Betrachtet die verlorenen Levels als ein interaktives Museum, eine begehbare Kopie historischer Artefakte, die in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten sind“, so Ray.