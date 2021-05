Legal Dungeon: Puzzler wird für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht

Publisher Playism und Entwickler Somi werden das Mystery-Novel-Adventure Legal Dungeon, den zweiten Teil der Guilt-Trilogie, im Jahr 2021 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen, kündigten die Unternehmen an. Es wird Englisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Polnisch, Deutsch, Russisch, Französisch und brasilianisches Portugiesisch als Sprachoptionen unterstützen.

Beschreibung

Der Spieler schlüpft in die Rolle des weiblichen Rookie-Lieutenants Jane Blue und muss sich durch den Text von Aussagen und juristischen Präzedenzfällen lesen. Mit Hilfe von Schlüsselwörtern, die Spieler aus dem Text auswählen, muss man dann im Kerker gegen die Angeklagten antreten und Urteilsdokumente zur Vorlage beim Staatsanwalt ausfüllen. Wann immer Spieler von der Fülle der juristischen Texte überwältigt oder verwirrt werden, steht ihnen ihre KI-Assistentin Mini Jane zur Seite. Außerdem hat Jane eine bestimmte Menge an HP, und sobald diese HP während eines Kampfes im Dungeon auf Null sinken oder die Zeit für einen zeitlich begrenzten Kampf abläuft, wird das Spiel beendet.

Jane wird alle Arten von Verbrechen bearbeiten – von Missachtung des Gerichts über Raub bis hin zu Mord. Es liegt in der Hand des Spielers zu entscheiden, ob er empfiehlt, den Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen oder ihn laufen zu lassen. Diese Entscheidungen wirken sich nicht nur auf das Leben der Angeklagten aus, sondern auch auf das von Jane, was zu unterschiedlichen Handlungssträngen führt.

Entscheidungen wirken sich direkt auf die Bewertung aus

Je mehr Täter strafrechtlich verfolgt werden, desto höher steigt das Performance Level, was Respekt bei der Polizei verschafft. Außerdem erhalten Spieler je nach den für den jeweiligen Fall geltenden Gesetzen eine Punktzahl, die sich sowohl auf die Polizeiabteilung, der man angehört, als auch auf die Bewertung von Jane auswirkt. Die Entscheidung, ob eine Anklage erhoben wird oder nicht, trifft jedoch der Staatsanwalt auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen. Selbst wenn der Staatsanwalt entscheidet, Anklage zu erheben, kommt es vor, dass das Gericht zu einem Urteil von „nicht schuldig“ kommt. Wenn diese Entscheidungen nicht übereinstimmen, sinkt das Precise Legal Execution Level.

Ein Social Mystery-Spiel, das die Spieler zwingt, sich mit realen Problemen auseinanderzusetzen

Der erstaunlichste Teil des Spiels ist die Art und Weise, wie sich die Geschichte zwischen den oben beschriebenen, einzigartigen und kompliziert verwobenen Systemen entfaltet. Sobald alle Rätsel des Spiels gelöst sind, laufen die verschiedenen Handlungsstränge der Geschichte perfekt zusammen und bringen eine unerwartete Wendung mit sich. Sie ist außerdem so komponiert, dass Hardcore-Fans von sozialen Geheimnissen und Spannung auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen werden. Was ist der Kerker? Was genau ist ein echter Verbrecher im Kontext von Legal Dungeon? Wenn alles vorbei ist, werden auch Spieler fühlen, was Entwickler Somi gefühlt hat – sei es Gebet oder Schmerz.