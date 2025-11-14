LEGENDS BMX: Jede Menge Tricks jetzt auf Xbox möglich

3 Autor: , in News / LEGENDS BMX
Übersicht
Image: Firenut Games

LEGENDS BMX vollführt seine wahnsinnigen Tricks jetzt auch auf Xbox und Nintendo Switch.

Firenut Games und Saga Legends Games sorgen mit der Veröffentlichung von LEGENDS BMX für die Xbox Series X|S wieder für jede Menge Adrenalin. In diesem rasanten Extremsportspiel mit spektakulären Tricks sitzt ihr im Sattel und liefert euch den ultimativen Freestyle-Showdown.

Adrenalinjunkies können sich die Xbox- und Nintendo Switch-Versionen von LEGENDS BMX jetzt mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 20 % sichern.

Diese Ausgabe von LEGENDS BMX ist jetzt für Xbox Series X|S, PC über Steam, Nintendo Switch und PlayStation 5 erhältlich und bietet alle Inhaltsaktualisierungen, Leistungsverbesserungen und visuellen Optimierungen, die es zum ultimativen BMX-Erlebnis machen.

Zeit, sich ins Getümmel zu stürzen, verrückte Combos zu zeigen und eure Fähigkeiten bis an die Grenzen zu bringen. Von Tailwhips und Barspins bis hin zu der Schwerkraft trotzenden Vert-Lines bietet LEGENDS BMX eine Mischung aus Präzision, Flow und Attitüde in verschiedenen Parks, die für Tricks der nächsten Stufe gebaut wurden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu LEGENDS BMX

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort