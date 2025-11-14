LEGENDS BMX: Jede Menge Tricks jetzt auf Xbox möglich

Firenut Games und Saga Legends Games sorgen mit der Veröffentlichung von LEGENDS BMX für die Xbox Series X|S wieder für jede Menge Adrenalin. In diesem rasanten Extremsportspiel mit spektakulären Tricks sitzt ihr im Sattel und liefert euch den ultimativen Freestyle-Showdown.

Adrenalinjunkies können sich die Xbox- und Nintendo Switch-Versionen von LEGENDS BMX jetzt mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 20 % sichern.

Diese Ausgabe von LEGENDS BMX ist jetzt für Xbox Series X|S, PC über Steam, Nintendo Switch und PlayStation 5 erhältlich und bietet alle Inhaltsaktualisierungen, Leistungsverbesserungen und visuellen Optimierungen, die es zum ultimativen BMX-Erlebnis machen.

Zeit, sich ins Getümmel zu stürzen, verrückte Combos zu zeigen und eure Fähigkeiten bis an die Grenzen zu bringen. Von Tailwhips und Barspins bis hin zu der Schwerkraft trotzenden Vert-Lines bietet LEGENDS BMX eine Mischung aus Präzision, Flow und Attitüde in verschiedenen Parks, die für Tricks der nächsten Stufe gebaut wurden.