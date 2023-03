LEGO 2K Drive: Details und Videos zum Rennspiel, Vorbestellung eröffnet

Autor:, in / LEGO 2K Drive

2K Games und die LEGO Gruppe kündigen LEGO 2K Drive an, das ultimative AAA-Rennspiel-Abenteuer, das am 19. Mai 2023 weltweit erhältlich sein wird.

Das von Visual Concepts entwickelte LEGO 2K Drive entwickelt das kultige LEGO-Spielerlebnis mit einer riesigen, offenen Welt, in der die Spieler jedes beliebige Fahrzeug bauen, überall hinfahren und eine LEGO-Rennlegende werden können.

LEGO 2K Drive wird die erste Veröffentlichung im Rahmen einer Partnerschaft zwischen 2K und der LEGO Gruppe zur Entwicklung von AAA LEGO Spielen sein. Mit der bewährten Expertise von 2K und dem beispiellosen kulturellen Einfluss der LEGO Gruppe wird die Partnerschaft das kultige LEGO Spieleerlebnis, das die Fans kennen und lieben, auf aufregende neue Weise weiterentwickeln.

Ein Weltklasseteam von Visual Concepts mit umfassender Erfahrung in diesem Genre wird zum ersten Mal ein LEGO-Fahrspiel mit AAA-Qualität, tiefem Gameplay und atemberaubender Grafik versehen.

LEGO 2K Drive wird die besten Elemente von Open-World-Fahrten und rasanten Rennspielen kombinieren und gleichzeitig ein vielfältiges System zur Anpassung der Fahrzeuge einführen.

Darüber hinaus bringt eine Zusammenarbeit mit dem Supersportwagen- und Hypercar-Hersteller McLaren Automotive den McLaren Solus GT und den McLaren F1 LM – die gerade in einem LEGO Speed Champions Doppelpack erschienen sind, um das 60-jährige Jubiläum der Gründung von McLaren durch den Rennfahrer und Ingenieur Bruce McLaren zu feiern – in die Welt von Bricklandia, da die Cover-Autos perfekt das aufregende, hochoktanige Erlebnis verkörpern, das die Fans in LEGO 2K Drive erwartet.

Key Features

Eine Geschichte in einer riesigen offenen Welt: Die Spieler reisen durch die vielen einzigartigen Biome von Bricklandia und treten gegen eine Reihe von charismatischen Rivalen an, in der Hoffnung, eines Tages die begehrte Sky Cup Trophy zu gewinnen. In LEGO 2K Drive können die Spieler selbst entscheiden, wie sie spielen möchten. Es gibt eine weite offene Welt voller Rennen, Minispiele, Herausforderungen, Sammelobjekte, Dinge, die man zerstören kann, und bekannte Fahrzeuge aus LEGO-Themen wie City, Creator, Speed Champions und mehr zu erkunden.

Die Spieler reisen durch die vielen einzigartigen Biome von Bricklandia und treten gegen eine Reihe von charismatischen Rivalen an, in der Hoffnung, eines Tages die begehrte Sky Cup Trophy zu gewinnen. In LEGO 2K Drive können die Spieler selbst entscheiden, wie sie spielen möchten. Es gibt eine weite offene Welt voller Rennen, Minispiele, Herausforderungen, Sammelobjekte, Dinge, die man zerstören kann, und bekannte Fahrzeuge aus LEGO-Themen wie City, Creator, Speed Champions und mehr zu erkunden. Hochaktuelles LEGO Racing: Die Rennen in LEGO 2K Drive sind ein rasantes, ausgefallenes Erlebnis, bei dem die Spieler auf einer Vielzahl von Strecken gegeneinander antreten und dabei einzigartige Power-Up-Fähigkeiten nutzen, die die Position des Spielers im Rennen mit einem Knopfdruck verändern können.

Die Rennen in LEGO 2K Drive sind ein rasantes, ausgefallenes Erlebnis, bei dem die Spieler auf einer Vielzahl von Strecken gegeneinander antreten und dabei einzigartige Power-Up-Fähigkeiten nutzen, die die Position des Spielers im Rennen mit einem Knopfdruck verändern können. Einzigartige Individualisierung: LEGO 2K Drive führt ein vielfältiges Anpassungssystem ein, das es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen Fahrzeuge nach ihrem Geschmack zu bauen. Im Laufe des Abenteuers stehen über 1.000 einzigartige LEGO-Teile zur Verfügung, zusätzlich zu einer Fülle von Farbdesigns, Aufklebern, Flairs und mehr.

LEGO 2K Drive führt ein vielfältiges Anpassungssystem ein, das es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen Fahrzeuge nach ihrem Geschmack zu bauen. Im Laufe des Abenteuers stehen über 1.000 einzigartige LEGO-Teile zur Verfügung, zusätzlich zu einer Fülle von Farbdesigns, Aufklebern, Flairs und mehr. Allein oder gemeinsam spielen: LEGO 2K Drive bietet einen stabilen Koop-Modus und einen spannenden Multiplayer-Wettbewerb, den man mit anderen spielen kann. Spielen Sie mit Familie und Freunden über einen lokalen 2-Personen-Split-Screen oder messen Sie sich online mit anderen unerschrockenen Rennfahrern mit ähnlichen Fähigkeiten.

Verfügbare Editionen von LEGO 2K Drive im Microsoft Store

Die Awesome Edition enthält ein neues Fahrzeug, Fahrzeugflair und eine LEGO Minifigur im Spiel. Die Spieler erhalten außerdem den Year 1 Drive Pass, der ein völlig neues Biome einführt, sowie vier einzelne Jahreszeiten mit Drive Pass-Inhalten nach dem Launch, jeweils mit neuen Fahrzeugen und Themen.

Die Awesome Rivals Edition umfasst mehrere neue Fahrzeuge, ein Fahrzeug-Flair und LEGO Minifiguren im Spiel. Die Spieler erhalten außerdem den Year 1 Drive Pass, der ein völlig neues Biome einführt, sowie vier einzelne Drive Pass-Saisons mit jeweils neuen Fahrzeugen und Themen nach dem Launch.

Schaut euch auch den offiziellen Trailer zur Ankündigung von LEGO 2K Drive an sowie weitere Spielszenen aus ersten Previews.