LEGO 2K Drive: Kollaborationen mit anderen Spielmarken geplant

In anderthalb Monaten erscheint das Rennspiel LEGO 2K Drive, in dem LEGO-Fans in ihren selbst gebauten Flitzern alleine oder gemeinsam mit Freunden eine Open-World befahren können.

Bekannt ist, dass LEGO 2K Drive auf Mikrotransaktionen setzen wird und Spieler auch nach dem Start fortlaufend mit neuen Inhalten versorgen wird, zu denen auch Kooperationen mit anderen Spielmarken gehören werden.

Auf diese möglichen Kooperationen angesprochen, erklärt Executive Producer Mark Pierce im Interview mit VGC, dass er zwar keine Details nennen könne, es aber auf jeden Fall sehr beeindruckende Kooperationen geben werde:

„Im Moment gibt es dazu keine Ankündigungen, aber ich wäre nicht überrascht. [Drive] ist wirklich ein AAA-Projekt, und wir stehen am Höhepunkt all dieser verschiedenen Marken, und das Engagement dieser großen Unternehmen ist sehr hoch. Wir haben eine Menge Dinge, über die ich jetzt noch nicht sprechen kann. Aber es gibt Kooperationen, die in der Zeit nach der Markteinführung entstehen werden und die sehr beeindruckend sind. Ich denke, die LEGO-Fans werden sie lieben.“

LEGO 2K Drive erscheint am 19. Mai 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.