LEGO 2K Drive: Server-Abschaltung und Entfernung aus Store besiegelt

2K Games hat das Ende der Online-Dienste für LEGO 2K Drive offiziell angekündigt und zugleich bestätigt, dass das Rennspiel in Kürze aus den digitalen Stores entfernt wird.

Laut aktualisierten Angaben im Microsoft Store wird LEGO 2K Drive am 19. Mai 2026 entfernt. Bereits davor endet die aktive Unterstützung im Online-Bereich vollständig: Die Server sollen am 31. Mai 2027 abgeschaltet werden. Ab diesem Zeitpunkt stehen sämtliche Online-Funktionen des Spiels nicht mehr zur Verfügung.

Von den insgesamt 38 Achievements im Spiel ist lediglich eines an den Online-Modus gebunden. Die entsprechende Trophäe erfordert das Absolvieren von 10 Rennen oder Minispielen im „Play With Everyone“-Modus und dürfte bis zur Serverabschaltung noch erspielbar sein.

LEGO 2K Drive erschien ursprünglich im Mai 2023 und bot eine Mischung aus Arcade-Racing und Open-World-Elementen im LEGO-Universum. Während das Spiel mit seinem familienfreundlichen Ansatz und schnellen Rennen punkten konnte, wurde es gleichzeitig für repetitive Inhalte und Mikrotransaktionen kritisiert.

Mit der nun angekündigten Server-Abschaltung reiht sich der Titel in eine wachsende Liste von Spielen ein, deren Online-Komponenten nach einigen Jahren wieder eingestellt werden.