LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Absolute Batman-Outfit enthüllt

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Image: Warner Bros. Games

Ein Absolute Batman-Outfit wurde für das kommende Videospiel LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight enthüllt.

Mit LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai 2026 ein neues Open-World-Action-Adventure, das Spieler auf die Reise von Bruce Wayne zum Helden von Gotham City mitnimmt.

Im Mittelpunkt steht eine neu interpretierte Ursprungsgeschichte, die sich an Jahrzehnten von Batman Filmen, Serien, Comics und Videospielen orientiert. Das Spiel verbindet dabei bekannte Elemente aus dem DC-Universum mit einer großen offenen Spielwelt.

Neben zahlreichen Anspielungen auf die Geschichte von Batman setzt der Titel auf die typische Mischung aus Action und Humor, für die TT Games bekannt ist. Gleichzeitig wird ein starker Fokus auf Nostalgie gelegt, die Fans durch bekannte Figuren, Orte und Momente begleiten soll.

In einem neuen Video wurde jetzt ein neues Outfit enthüllt: Absolute Batman. Der Skin stammt aus der gleichnamigen Comicreihe von DC Comics, die eine alternative Version von Batman erzählt.

Scott Snyder als Autor der Reihe hat sich das Outfit im Spiel angeschaut:

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9 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 43175 XP Hooligan Schubser | 16.04.2026 - 17:32 Uhr

    Danke für die Info. Freue mich schon auf LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. 🙂

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  3. Rotten 114885 XP Scorpio King Rang 2 | 16.04.2026 - 17:34 Uhr

    Auf das game freut sich mein großer schon mega, ik natürlich och 😅✌🏻

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  4. EdgarAllanFloh 122720 XP Man-at-Arms Silber | 16.04.2026 - 17:42 Uhr

    Die Outfits sind mir wumpe. Hauptsache Gameplay und Geschichte werden so gut wie bei den DC Villains.

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  7. Katanameister 391320 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.04.2026 - 19:03 Uhr

    Das Outfit sieht nicht schlecht aus, würde ich auf jeden Fall mal damit zocken.

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  8. HaloGott 14705 XP Leetspeak | 16.04.2026 - 19:26 Uhr

    Lego Spiele gehen immer,gucken ob ich es direkt kaufe oder erstmal warten werde.

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