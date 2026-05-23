LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Accolades-Trailer zum erfolgreichen Release

Das neue Open-World-Abenteuer LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hat kurz nach seinem Start einen offiziellen Accolades-Trailer erhalten. Der Trailer hebt die positiven Reaktionen auf das Spiel hervor und unterstreicht den erfolgreichen Launch des Titels.
Das von TT Games entwickelte Action-Adventure versetzt Spieler in die Rolle von Bruce Wayne und erzählt seine Entwicklung zum Dunklen Ritter von Gotham City. Dabei greift das Spiel auf zahlreiche Inspirationen aus den Batman-Filmen, TV-Serien, Comics und bisherigen Videospielen zurück.
Im Mittelpunkt steht eine offene Spielwelt, die Gotham City in klassischer LEGO-Manier darstellt. Neben der bekannten Mischung aus Action und Rätseln setzt der Titel vor allem auf den typischen Humor der LEGO-Spielreihe sowie zahlreiche Anspielungen auf die lange Geschichte des Batman-Universums.
Der nun veröffentlichte Accolades-Trailer zeigt verschiedene Stimmen aus der Presse und der Community, die das Spiel positiv bewerten, und fasst den bisherigen Eindruck nach dem Release zusammen.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist ab sofort erhältlich.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schöner Trailer & sehr gute Bewertungen. 👌🏻 Freue mich auf Lego Batman nächste Woche. 🙂
Vollpreis ist es mir nicht wert.
Aber im sale oder vielleicht abo habe ich schon Interesse.
Same.
Damals hatte ich relativ viel Spaß mit Lego Games, aber bei Vollpreis passe ich auch. Wird ein Deal-Kauf.
Man muss aber dazu sagen, dass es sich eher wie ein Arkham-Lego spielt und nicht wie ein klassisches Lego-Spiel wie z.B. die bisherigen Lego-Batman-Spiele. Wenn man also das Gameplay der Arkham-Spiele mochte und generell Batman mag, ist das Spiel ein Pflichtkauf. Es ist mega wie sie z.B. die bisherigen Filme zu einem großen Ganzen verknüpfen, egal ob die Dark Knight Trilogie, The Batman oder die Filme ab 89 mit Michael Keaton und Co. Ich feiere das übelst. Ich habe zwar bis auf Lego Batman 2 und Lego DC Super Villains keine Lego-Spiele gespielt, aber das hier finde ich deutlich besser, es ist nicht umsonst das bestbewerteste Lego-Spiel bisher! Kann man sich definitiv auch ohne Sale anschauen.
Scheint nicht schlecht geworden zu sein.
Das Spiel scheint richtig gut geworden zu sein. Bei 20 bis 30 Euro schlag ich also zu.