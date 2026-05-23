LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Accolades-Trailer zum erfolgreichen Release

Das neue Open-World-Abenteuer LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hat kurz nach seinem Start einen offiziellen Accolades-Trailer erhalten. Der Trailer hebt die positiven Reaktionen auf das Spiel hervor und unterstreicht den erfolgreichen Launch des Titels.

Das von TT Games entwickelte Action-Adventure versetzt Spieler in die Rolle von Bruce Wayne und erzählt seine Entwicklung zum Dunklen Ritter von Gotham City. Dabei greift das Spiel auf zahlreiche Inspirationen aus den Batman-Filmen, TV-Serien, Comics und bisherigen Videospielen zurück.

Im Mittelpunkt steht eine offene Spielwelt, die Gotham City in klassischer LEGO-Manier darstellt. Neben der bekannten Mischung aus Action und Rätseln setzt der Titel vor allem auf den typischen Humor der LEGO-Spielreihe sowie zahlreiche Anspielungen auf die lange Geschichte des Batman-Universums.

Der nun veröffentlichte Accolades-Trailer zeigt verschiedene Stimmen aus der Presse und der Community, die das Spiel positiv bewerten, und fasst den bisherigen Eindruck nach dem Release zusammen.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist ab sofort erhältlich.