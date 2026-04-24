LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Bat-Mite offiziell enthüllt

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hat mit der offiziellen Enthüllung von Bat-Mite einen weiteren Charakter vorgestellt.
Das neue Open-World-Action-Adventure von TT Games erzählt die Geschichte von Bruce Wayne auf seinem Weg zum Helden von Gotham City. Dabei greift das Spiel auf jahrzehntelange Vorlagen aus Filmen, Serien, Comics und bisherigen Videospielen zurück und kombiniert diese mit dem typischen LEGO-Humor des Studios.
Bat-Mite ergänzt nun das Figurenaufgebot des Spiels und fügt sich in die Mischung aus DC-Lore und humorvollen Elementen ein, für die die LEGO-Reihe bekannt ist.
Das Spiel setzt auf eine offene Spielwelt, in der Spieler Gotham City erkunden und zentrale Momente aus Batmans Entwicklung nacherleben können. Dabei steht sowohl Action als auch eine erzählerisch geprägte Struktur im Vordergrund.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Konnte mit den Lego-Spielen nie was anfangen. Habe es im Coop mal ausprobiert.
Cool. Danke für die Info. Freue mich schon auf Lego Batman. 🙂 Spiel wird erstmal auch etwas später gekauft. 😅✌🏻
Spiel ist vorbestellt, da habe ich richtig bock drauf.
Da werden wieder sehr viele nostalgische Anspielungen drinnen sein. 😋
Ne, das ist mir einfach zu albern 😐.
Bat-Mite hab ik och als Minifigur 😅 können ruhig noch mehr dazu packen ✌🏻
Das Video ist echt gut gemacht. Aber Lego kaufe ich nur im Sale. Habe sogar noch ein paar ungespielte davon, die ich zuerst spielen müsste.
capitalism ho!! Ich könnte mir vorstellen das Spiel irgendwann mal im Sales zu erwerben 😀