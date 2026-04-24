LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Bat-Mite offiziell enthüllt

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hat mit der offiziellen Enthüllung von Bat-Mite einen weiteren Charakter vorgestellt.

Das neue Open-World-Action-Adventure von TT Games erzählt die Geschichte von Bruce Wayne auf seinem Weg zum Helden von Gotham City. Dabei greift das Spiel auf jahrzehntelange Vorlagen aus Filmen, Serien, Comics und bisherigen Videospielen zurück und kombiniert diese mit dem typischen LEGO-Humor des Studios.

Bat-Mite ergänzt nun das Figurenaufgebot des Spiels und fügt sich in die Mischung aus DC-Lore und humorvollen Elementen ein, für die die LEGO-Reihe bekannt ist.

Das Spiel setzt auf eine offene Spielwelt, in der Spieler Gotham City erkunden und zentrale Momente aus Batmans Entwicklung nacherleben können. Dabei steht sowohl Action als auch eine erzählerisch geprägte Struktur im Vordergrund.