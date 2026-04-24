LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Bat-Mite offiziell enthüllt

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Image: Warner Bros. Games

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erweitert sein Figurenaufgebot um Bat-Mite.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hat mit der offiziellen Enthüllung von Bat-Mite einen weiteren Charakter vorgestellt.

Das neue Open-World-Action-Adventure von TT Games erzählt die Geschichte von Bruce Wayne auf seinem Weg zum Helden von Gotham City. Dabei greift das Spiel auf jahrzehntelange Vorlagen aus Filmen, Serien, Comics und bisherigen Videospielen zurück und kombiniert diese mit dem typischen LEGO-Humor des Studios.

Bat-Mite ergänzt nun das Figurenaufgebot des Spiels und fügt sich in die Mischung aus DC-Lore und humorvollen Elementen ein, für die die LEGO-Reihe bekannt ist.

Das Spiel setzt auf eine offene Spielwelt, in der Spieler Gotham City erkunden und zentrale Momente aus Batmans Entwicklung nacherleben können. Dabei steht sowohl Action als auch eine erzählerisch geprägte Struktur im Vordergrund.

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8 Kommentare Added

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  1. Blight 36885 XP Bobby Car Raser | 24.04.2026 - 09:19 Uhr

    Konnte mit den Lego-Spielen nie was anfangen. Habe es im Coop mal ausprobiert.

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  2. Vayne1986 45535 XP Hooligan Treter | 24.04.2026 - 09:33 Uhr

    Cool. Danke für die Info. Freue mich schon auf Lego Batman. 🙂 Spiel wird erstmal auch etwas später gekauft. 😅✌🏻

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  4. Lord Hektor 377910 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.04.2026 - 09:44 Uhr

    Da werden wieder sehr viele nostalgische Anspielungen drinnen sein. 😋

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  6. Rotten 117185 XP Scorpio King Rang 3 | 24.04.2026 - 09:59 Uhr

    Bat-Mite hab ik och als Minifigur 😅 können ruhig noch mehr dazu packen ✌🏻

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  7. EdgarAllanFloh 128320 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 10:25 Uhr

    Das Video ist echt gut gemacht. Aber Lego kaufe ich nur im Sale. Habe sogar noch ein paar ungespielte davon, die ich zuerst spielen müsste.

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  8. Thagor90 20400 XP Nasenbohrer Level 1 | 24.04.2026 - 10:41 Uhr

    capitalism ho!! Ich könnte mir vorstellen das Spiel irgendwann mal im Sales zu erwerben 😀

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