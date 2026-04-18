LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Bathöhle wächst dynamisch und enthält 100 Anzüge

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Image: Warner Bros. Games

LEGO Batman: Bathöhle wird zentrale Basis mit 100 Bat-Anzügen und Fahrzeugen!

Im Rahmen eines neuen Entwickler-Videos zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, das wir euch schon gezeigt haben, hat Jonathan Smith, Strategic Director bei TT Games, neue Details zur Bathöhle als zentrale Operationsbasis vorgestellt.

Nun wurden weitere Details und der folgende Screenshot veröffentlicht:

Die Bathöhle fungiert im Spiel als erweiterbare Schaltzentrale, die sich im Verlauf der Kampagne kontinuierlich weiterentwickelt. Mit dem Fortschritt der Spielerinnen und Spieler werden neue Bereiche freigeschaltet und bestehende Elemente erweitert, wodurch die unterirdische Basis zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Ein zentrales Feature ist die umfangreiche Sammlung an freischaltbaren Bat-Anzügen. Insgesamt stehen rund 100 verschiedene Outfits zur Verfügung, die sowohl klassische als auch moderne Interpretationen von Batman und seinen Verbündeten abdecken.

Vom „Goldenes Zeitalter“-Anzug, inspiriert vom ersten Auftritt des maskierten Rächers in Detective Comics #27 (1939), bis hin zum aktuellen Anzug aus The Batman (2022) sowie allen Varianten dazwischen. Insgesamt hat LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters 100 verschiedene Outfits für die spielbaren Charaktere, inklusive einer Reihe an Anzügen für Batman und seine verbrechensbekämpfenden Verbündeten.

Neben den Kostümen dient die Bathöhle auch als Garage für zahlreiche ikonische Fahrzeuge. Dazu gehören verschiedene Batmobile und Batcycles, die aus unterschiedlichen Epochen der Batman-Geschichte stammen und im typischen LEGO-Stil nachgebaut wurden.

Dazu gehört der übertriebene Stil des Autos aus der klassischen Batman TV-Serie (1966-1968) mit seinen typischen roten Streifen, das Batmobil aus Batman (1989) im Gothic-Stil, das skelettartige Design aus Batman Forever (1995), der strapazierfähige Tumbler aus The Dark Knight Trilogy (2005, 2008, 2012) und viele mehr.

Ergänzt wird die Basis durch zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten. Spielerinnen und Spieler können Fahrzeuge und Ausrüstung verbessern, Trophäen ausstellen, Fälle am Batcomputer analysieren und die Umgebung individuell dekorieren.

Die Bathöhle wird damit nicht nur zur Basis, sondern zu einem zentralen Fortschrittssystem innerhalb des Spiels, das stark mit der Kampagne verwoben ist.

 

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7 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 43755 XP Hooligan Schubser | 18.04.2026 - 12:33 Uhr

    Sehr interessant. Danke für die Infos. 💚 Freue mich schon mega auf das Lego Batman Spiel. ❤️

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  2. Katanameister 393300 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.04.2026 - 12:41 Uhr

    Cool dass man soviele Skins auswählen kann, sieht aber schon relativ lächerlich aus wie man die alle in der Höhle präsentiert.

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  3. Robilein 1247470 XP Xboxdynasty Legend Platin | 18.04.2026 - 13:02 Uhr

    Sehr cool, da dürfte von Fans des älteren Batmans genauso was dabei sein wie von den jüngeren. Ist wie mit den Filmen. Ich liebe die Tim Burton Teile, aber genauso die Christopher Nolan Trilogie oder den Robert Pattinson Film.

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      • Robilein 1247470 XP Xboxdynasty Legend Platin | 18.04.2026 - 13:16 Uhr
        Antwort auf Bratenbengel

        Ja mir fiel der Name des Regisseurs nicht ein, so wollte ich dem gekonnt ausweichen, was nicht funktioniert hat😂😂😂

        Aber danke genau, der war’s danke. Übrigens toller Regisseur. Seine Planet of the Apes Filme sind fantastisch.

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  5. Aeternitatis 55025 XP Nachwuchsadmin 7+ | 18.04.2026 - 13:32 Uhr

    Die Lego Spiele sind einfach immer etwas besonderes. Bis jetzt noch keins gespielt was mir nicht gefallen hat.

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