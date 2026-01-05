LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Batman‑Sprecher gesteht, wie „verängstigt“ ihn die Kultrolle macht

Shai Matheson spricht über seine Angst vor der Batman‑Ikone in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight rückt mit seinem Release am 29. Mai näher, und nun hat Sprecher Shai Matheson offen darüber gesprochen, wie herausfordernd es für ihn ist, den Dunklen Ritter zu verkörpern.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight setzt dabei auf einen Schauspieler, der seit seiner Kindheit ein großer Fan der Figur ist und die Rolle mit enormem Respekt angeht.

Matheson, bekannt aus Final Fantasy 16 und Xenoblade Chronicles 3, beschreibt Batman als festen Bestandteil seines Lebens und erklärt, dass seine Interpretation stark von Michael Keatons Darstellung aus dem Batman‑Film von 1989 geprägt ist.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight profitiert laut ihm von einer intensiven Vorbereitung, bei der er sämtliche Filme erneut ansah und sich zusätzlich mit Arkham‑Szenen und weiteren Clips beschäftigte, um vollständig in die Figur einzutauchen.

Besonders einschüchternd sei für ihn die Tatsache, dass er sich nun in eine Reihe mit Schauspielern wie Keaton und Kevin Conroy einreiht.

Conroy bezeichnet er als unerreichten Maßstab, was den Druck für seine Arbeit an LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight weiter erhöht. Matheson spricht offen darüber, wie „petrified“ er sich fühlt, Teil dieser traditionsreichen Sprecherliste zu werden.

Trotz der Nervosität beschreibt er die Rolle als große Ehre und betont, wie „unbelievably humbled“ er sich fühlt, an LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight mitzuwirken. Für ihn sei es, als hätte er einen Wettbewerb gewonnen – ein Gefühl, das seine Begeisterung für die Figur noch einmal unterstreicht.