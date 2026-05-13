LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Deluxe Edition bringt Early Access und neue Inhalte ins Batcave-Erlebnis

Der neue Deluxe Edition Trailer zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zeigt Early Access und Vorbesteller-Inhalte.

Der neue Deluxe Edition Trailer zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight rückt die Vorbesteller-Inhalte sowie den Early Access der kommenden Version in den Fokus.

Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellen, erhalten laut Entwickler die Möglichkeit, bereits ab dem 19. Mai früher in das Spiel einzusteigen.

Im Mittelpunkt steht ein neues Open-World-Action-Adventure, das Bruce Waynes Reise zu Batman neu interpretiert. Das Spiel greift dabei auf zahlreiche Vorlagen aus Filmen, Serien, Comics und früheren Spielen zurück und kombiniert diese mit dem typischen LEGO-Humor von TT Games.

Die Deluxe Edition wird dabei als erweiterte Version präsentiert, die zusätzliche Inhalte und frühzeitigen Zugang zum Abenteuer in Gotham City bietet.

Das Spiel selbst verspricht eine große offene Spielwelt, in der Spieler die Entstehung von Batman erleben und bekannte Elemente aus dem DC-Universum in LEGO-Form entdecken können.