LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Details zum neuen Fledermaus-Abenteuer

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erzählt die Geschichte von den Anfängen bis zur Legende mit legendären Momenten des ikonischen Helden.

Warner Bros. Games, TT Games, DC und die LEGO Group haben LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight angekündigt, ein brandneues Action-Adventure-Videospiel, das Spieler auf eine epische Reise einlädt, um der Held von Gotham City zu werden.

Das Spiel ist inspiriert von der 86-jährigen Geschichte der Batman-Filme, Fernsehserien, Comics und Spiele und kombiniert diese mit dem legendären LEGO-Humor von TT Games.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight wurde von TT Games, den Machern der erfolgreichen LEGO Games-Reihe, darunter LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, entwickelt und wird von Warner Bros. Games veröffentlicht.

Das Spiel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC über Steam und den Epic Games Store.

„Wir freuen uns sehr, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ankündigen zu können, ein fantastisches neues Spiel, das allen Spielern jede Menge Spaß und Unterhaltung bieten wird“, so JB Perrette, President und CEO, Streaming & Games, Warner Bros. Discovery. „Unser hervorragendes Team bei TT Games arbeitet mit Hochdruck daran, das beliebte Batman-Universum neu zu interpretieren und neue, verbesserte Features zu entwickeln, die sowohl langjährige Fans als auch Spieler aller Erfahrungsstufen begeistern werden.“ „Wir alle bei TT Games sind unglaublich stolz darauf, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight vorstellen zu können, ein brandneues Spiel, das alles, was Batman ausmacht, gebührend feiert“, so Jonathan Smith, Strategic Director & Head of Development Team bei TT Games. „Wir nehmen die Spieler mit auf Bruce Waynes epische Reise zum legendären Helden von Gotham City und integrieren dabei ikonische Momente aus der Geschichte von Batman mit unserem besonderen LEGO-Touch. Unsere brandneuen Funktionen für den Kampf gegen das Verbrechen machen unglaublich viel Spaß und heben das LEGO-Gameplay auf ein völlig neues Niveau.“ „Ob als zorniger Dunkler Ritter, brillanter Detektiv oder ungewöhnlicher Vater der ‚Batfam‘ – Batman hat sich ständig weiterentwickelt, geprägt von der Welt um ihn herum, und ist dabei ein zeitloses Symbol geblieben“, so Jim Lee, Präsident, Verleger und Chief Creative Officer von DC. „Dieses Spiel vereint nahezu alle Facetten seines Vermächtnisses und lässt Sie die ganze Bandbreite dessen erleben, was Batman so einzigartig macht. Mit unglaublicher Sorgfalt, Kreativität und tiefem Respekt für den Mythos hat TT Games eine Liebeserklärung an die Welt von Batman geschaffen.“ „Dies ist ein Batman-Spiel, mit dem Fans sofort eine Verbindung aufbauen werden“, so Fredrik Löving, Senior Vice President und Global Head of GAME bei der LEGO Group. „Unsere Partner bei Warner Bros. Games, TT Games und DC haben ein Erlebnis geschaffen, das den Stil, die Intensität und die Authentizität des größten Helden von Gotham City mit dem familienfreundlichen Spaß der Marke LEGO verbindet und so ein aufregendes Erlebnis für alte und neue LEGO Batman-Fans bietet.“

Das Abenteuer beginnt mit den Anfängen von Batman, als der junge Bruce Wayne bei der Liga der Schatten trainiert. Im Laufe der storybasierten Kampagne bauen die Spieler eine Familie von Verbündeten mit bekannten Charakteren wie Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman und Talia al Ghul, um sich einer immer größer werdenden Bedrohung durch eine Rogues Gallery von DC-Superschurken zu stellen, darunter Joker, Pinguin, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane und viele mehr.

Mit einem dynamischen neuen LEGO Batman-Kampfsystem, das den unverwechselbaren Kampfstil des Caped Crusaders verkörpert, hat jeder Treffer Schlagkraft, mit flüssigen Angriffsketten, Kontern und übertriebenen Takedowns.

Ob als Batman solo oder im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler – die Spieler können ikonische Bat-Gadgets wie Batarangs einsetzen, um Gegner abzulenken oder zu betäuben, und die Batclaw, um sie einzuholen.

Die Partnercharaktere haben ihre eigene Ausrüstung, darunter Jim Gordons Schaumspray, Robins Leinenwerfer und Catwomans Peitsche, die eine Vielzahl von Optionen bieten, um jede Begegnung mit Feinden und Bosskämpfe zu meistern.

Für diejenigen, die einen härteren Spielmodus suchen, geht LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight über das bekannte LEGO-Spielerlebnis hinaus und bietet einen neuen, verbesserten Schwierigkeitsgrad für den Caped Crusader sowie einen noch anspruchsvolleren Dark Knight-Schwierigkeitsgrad.

Das Spiel findet vor der Kulisse von Gotham City statt, einer offenen LEGO-Spielwelt voller Verbrechen, die es zu stoppen gilt, Rätsel, die es zu lösen gilt, Belohnungen, die es zu sammeln gilt, und Überraschungen, die es an jeder Ecke, in jeder Gasse und auf jedem Dach zu entdecken gilt.

Die Spieler können sich durch die Umgebung schwingen, gleiten oder fahren, mit Batmans Greifhaken von Gebäude zu Gebäude springen, mit dem Batglider über die Stadt schweben oder mit einer Reihe von Batmobilen und Batcycles stilvoll herumfahren.

Der Batcave kann auch individuell gestaltet werden, um Fahrzeuge, Trophäen und Sammlerstücke sowie eine Auswahl an tragbaren Batsuits aus früheren Batman-Medien auszustellen.