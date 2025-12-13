LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Details zur Vorbestellung, DLC-Inhalten und früheren Zugriff

Die Vorbestellung zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ist eröffnet!

Warner Bros. Games und DC kündigten den 29. Mai 2026 als das weltweit geplante Release Datum von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters für PlayStation5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) an.

Die Standard und Deluxe Editionen des Spiels können ab sofort auf den genannten Plattformen vorbestellt werden. Details weiter unten!

Als Teil der Ankündigung während „The Game Awards“ wurde das Publikum von einem besonderen Gastmoderator begrüßt: LEGO Batman, live aus der Bathöhle. Er stellte einen brandneuen Trailer vor, mit einem ersten Einblick in actionreiches Gameplay mehrerer spielbarer Charaktere und DC-Superschurken.

Der Maskierte Rächer erhält im Kampf um die Rettung von Gotham City Hilfe von Robin und seinem treuen Kabelwerfer, Nightwing und seinem Kampfstab, Batgirl mit ihrem vielseitigen Hackarang und Catwoman mit ihrer charakteristischen Peitsche und treuem Begleiter, dem Kätzchen – sie alle haben ihre persönlichen Fähigkeiten, Fähigkeitsbäume, Kombos und Gadgets.

Der Trailer enthüllte neue DC-Superschurken, denen sich die Spielerinnen und Spieler stellen werden, wie Two-Face, Poison Ivy, Firefly und Mr. Freeze, sowie andere Mitglieder der berüchtigten Schurkengalerie wie Joker, Pinguin, Ra’s al Ghul und Bane.

Außerdem erhaschten Fans einen ersten Blick auf das ikonische Batmobil aus Batman: Die Zeichentrickserie und das Batpod aus den The Dark Knight- und The Dark Knight Rises-Filmen, die genutzt werden können, um sich durch die offene Welt des Spiels zu bewegen.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters Standard Edition

Kann jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) vorbestellt werden (€ 69,99)

Main Story Kampagne Bruce Waynes Reise vom Ursprung zur Legende, während er mit der Liga der Schatten trainiert, zum Held von Gotham City wird und sich eine neue Familie aus Verbündeten mit Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman und Talia al Ghul schafft. Sie alle bringen einzigartige Fähigkeiten und persönliche Gadgets mit, um Verbrechen aufzuklären, Herausforderungen abzuschließen und ein umfassendes Gotham City voller Geheimnisse und Überraschungen zu erkunden. Spielerinnen und Spieler stellen sich der wachsenden Bedrohung von Batmans Schurkengalerie: Joker, Pinguin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane und mehr.



100 Anzüge & Outfits: Eine Reihe von Batanzügen und individuellen Outfits für jeden spielbaren Charakter, inspiriert von Batmans Vermächtnis in Film, Fernsehen, Comics und Spielen.

Über 20 Fahrzeuge: Eine Vielzahl an Batmobilen und Batcycles, um mit Stil in Gotham Citys offener Welt herumzufahren, inklusive ikonischer Fahrzeuge wie den legendären Tumbler.

Über 250 Bathöhlentrophäen & -requisiten: Eine Reihe von Gegenständen, um sie in der Bathöhle auszustellen, sie persönlicher zu gestalten und Erfolge zu feiern.

Vorbestellerbonus: Alle Personen, die das Spiel vorbestellen, erhalten am Releaseday den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, inspiriert von der gefeierten Comicbuch-Serie.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters Deluxe Edition

Kann jetzt auf PlayStation5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) vorbestellt werden (€ 89,99)

auf PlayStation5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) (€ 89,99) Alle Inhalte der Standard Edition von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters & Vorbestellerbonus

Legacy Collection (Am Releaseday verfügbar): „Arkham-Trilogie“-Paket, „Batman of the Future“-Paket und „Party-Musik“-Paket – Mehr als 30 Gegenstände am Releaseday in drei thematischen Paketen, jedes mit sieben neuen Anzügen (einen pro spielbaren Charakter), ein neues Batmobil und ein Set mit fünf Requisiten zum Anpassen der Bathöhle

Mayhem Collection (erscheint September 2026) Neuer Chaos-Modus mit Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere mit ihren eigenen Fähigkeiten, Gadgets und Takedowns. Neue Storymissionen mit Joker und Harley Quinn , die aus dem Arkham Asylum ausbrechen und Chaos in den Straßen von Gotham City verbreiten Unheilvolles Paket – Sieben neuen Anzügen (einen pro ursprünglichen spielbaren Charakter), ein neues Batmobil und ein Set mit fünf Requisiten zum Anpassen der Bathöhle



Vorbestellerbonus: Spielerinnen und Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, erhalten ab dem 26. Mai 72 Stunden früheren Zugriff, bevor das Spiel am 29. Mai erscheint

Spielerinnen und Spieler können am Releaseday den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freischalten, ein klassisches Outfit basierend auf dem ersten Aussehen des Maskierten Rächers in Detective Comics #27 (1939). Er ist für qualifizierte Nutzerinnen und Nutzer verfügbar, die ein Warner Bros. Games-Konto erstellen oder bereits eins besitzen.

Außerdem können zwei neue LEGO DC Batman-Sets jetzt vorbestellt werden (erscheinen am 1. März). Sie enthalten digitale Inhalte, die im Spiel eingelöst werden können, wenn LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint.

Das LEGO DC Batman: Batman Logo-Set schaltet einen exklusiven goldenen Batanzug für das Videospiel frei und die Sets LEGO DC Batman: The Batman Batmobile, LEGO DC Batman Batman v Superman Batmobile und LEGO DC Batman: Batman & Robin Batmobile enthalten jeweils eine im Videospiel spielbare Version des jeweiligen Fahrzeugs, plus eine exklusive goldene Variante davon. Achtung, der exklusive goldene Batanzug und die goldenen Fahrzeugvarianten im Spiel sind nur durch Kauf der Sets verfügbar.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters wird von TT Games entwickelt und ist ein neues, Open-World Action-Abenteuer-Videospiel, bei dem sich Spielerinnen und Spieler auf Bruce Waynes epische Reise begeben, die ihn zum Helden von Gotham City machte. Es ist inspiriert von Jahrzehnten an Batman-Filmen, -Fernsehserien, -Comicheften und -Spielen, voller DC-Geschichten und dem für TT Games typischen LEGO-Humor.