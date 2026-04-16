LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Dev Diary zeigt die komplette Batcave

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zeigt die Batcave im neuen Dev Diary.

Im neuen Dev Diary zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight steht erstmals die legendäre Batcave im Mittelpunkt des kommenden Open-World-Abenteuers.

Das Spiel von TT Games setzt auf eine Mischung aus klassischer Batman-Inszenierung und dem typischen LEGO-Humor. Dabei wird Bruce Waynes Entwicklung zum Dunklen Ritter in einer offenen Spielwelt nachgezeichnet.

Im aktuellen Video wird die Batcave als zentraler Schauplatz präsentiert. Sie dient nicht nur als ikonischer Rückzugsort, sondern auch als wichtiger Knotenpunkt für Ausrüstung, Fahrzeuge und Fortschritt innerhalb der Geschichte.

Das Open-World-Actionspiel greift zahlreiche Elemente aus der langen Geschichte von Batman auf, darunter Einflüsse aus Filmen, Serien, Comics und früheren Spielen. Diese werden in einer humorvollen LEGO-Interpretation neu kombiniert.

Der Titel verspricht damit eine Mischung aus Nostalgie, Erkundung und actionreichen Missionen im bekannten Gotham-Universum.