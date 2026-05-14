LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Downloadgröße sowie Preload bekannt

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Image: Warner Bros. Games

LEGO Batman Legacy of the Dark Knight liefert neue Details zu Preload-Zeiten und der Downloadgröße von über 30 GB.

Zu LEGO Batman Legacy of the Dark Knight sind neue technische Informationen aufgetaucht, die vor allem den Preload-Plan der verschiedenen Editionen sowie die Download-Größe des Spiels auf der PS5 betreffen.

Die Standard-Edition des Titels ermöglicht einen Preload ab dem 20. Mai, während die Deluxe Edition bereits am 17. Mai vorab heruntergeladen werden kann. Damit erhalten Käufer der teureren Version einen klaren zeitlichen Vorteil beim Zugriff auf die Spieldaten.

Auch die aktuelle technische Basis wurde konkretisiert. Das Spiel benötigt rund 30,192 GB Speicherplatz auf der Festplatte. Zusätzlich wurde die Version 01.002.000 bestätigt, die zum Start bereitsteht.

Quelle
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9 Kommentare Added

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  3. Kitomy 66995 XP Romper Domper Stomper | 14.05.2026 - 10:24 Uhr

    Auf dem PC würde ich mit dem Kauf erstmal abwarten, denn da soll es gewaltig hapern bei der Performance.

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  4. Rotten 122165 XP Man-at-Arms Bronze | 14.05.2026 - 10:25 Uhr

    Das wäre ja schnell geladen ✌🏻 werd aber noch ne Weile warten 😅 danke für die Info

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  5. Katanameister 425520 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 14.05.2026 - 10:28 Uhr

    Eine sehr humane Downloadgröße, bei anderen Spielen kann man eine 1 noch davor hängen.

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