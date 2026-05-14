LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Downloadgröße sowie Preload bekannt

Zu LEGO Batman Legacy of the Dark Knight sind neue technische Informationen aufgetaucht, die vor allem den Preload-Plan der verschiedenen Editionen sowie die Download-Größe des Spiels auf der PS5 betreffen.
Die Standard-Edition des Titels ermöglicht einen Preload ab dem 20. Mai, während die Deluxe Edition bereits am 17. Mai vorab heruntergeladen werden kann. Damit erhalten Käufer der teureren Version einen klaren zeitlichen Vorteil beim Zugriff auf die Spieldaten.
Auch die aktuelle technische Basis wurde konkretisiert. Das Spiel benötigt rund 30,192 GB Speicherplatz auf der Festplatte. Zusätzlich wurde die Version 01.002.000 bestätigt, die zum Start bereitsteht.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
30 GB geht in Ordnung. Danke für die Infos.
Ich bin Batman
*tiefe Stimme*
😹 Mein kleiner is gerade mit genau dem Spruch in seinem Batman kostüm an mir vorbei gerannt 😅 einfach top ein Kind zu sein 😹
dada dada dada dada dada dada dada dada, [……]
Vergiss nit das anti Haispray in den Gürtel zu packen 😹 oder nimm Robin mit 🤭
Das werden sie schon in dem Spiel ins Lächerliche ziehen 🙈.
Auf dem PC würde ich mit dem Kauf erstmal abwarten, denn da soll es gewaltig hapern bei der Performance.
Das wäre ja schnell geladen ✌🏻 werd aber noch ne Weile warten 😅 danke für die Info
Eine sehr humane Downloadgröße, bei anderen Spielen kann man eine 1 noch davor hängen.