LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Enthüllt massenhaft neue Spielszenen

Mehrere neue Videos liefern umfangreiche Einblicke in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Gleich mehrere neue Gameplay-Videos liefern jetzt umfangreiche Eindrücke aus LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight und zeigen unter anderem Koop-Szenen, die ersten 24 Spielminuten sowie zusätzliche Gameplay-Ausschnitte aus Gotham City.

Besonders der Koop-Modus steht dabei im Fokus. Die neuen Szenen demonstrieren klassische Team-Mechaniken der LEGO-Reihe mit gemeinsamen Rätseln, Kombinationsfähigkeiten und verschiedenen spielbaren Charakteren aus dem Batman-Universum.

Darüber hinaus zeigen die ersten 24 Minuten des Spiels:

die Einführung der Story

erste Kämpfe

Erkundung von Gotham

frühe Gadget-Mechaniken

mehrere bekannte Batman-Figuren

Weitere Gameplay-Clips konzentrieren sich zusätzlich auf die Open-World-Elemente, Fahrzeugsequenzen und unterschiedliche Batman-Anzüge.

Auch technisch macht das Spiel einen deutlich moderneren Eindruck als frühere LEGO-Titel. Vor allem Beleuchtung, Animationen und die Größe von Gotham City fallen in den neuen Spielszenen auf.

Mit den aktuellen Videos erhalten Fans den bislang umfangreichsten Einblick in das kommende LEGO-Batman-Abenteuer.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | Das sind die ersten 24 Minuten

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | Koop Spielszenen

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | Weitere Spielszenen