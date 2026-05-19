LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Enthüllt massenhaft neue Spielszenen

Gleich mehrere neue Gameplay-Videos liefern jetzt umfangreiche Eindrücke aus LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight und zeigen unter anderem Koop-Szenen, die ersten 24 Spielminuten sowie zusätzliche Gameplay-Ausschnitte aus Gotham City.
Besonders der Koop-Modus steht dabei im Fokus. Die neuen Szenen demonstrieren klassische Team-Mechaniken der LEGO-Reihe mit gemeinsamen Rätseln, Kombinationsfähigkeiten und verschiedenen spielbaren Charakteren aus dem Batman-Universum.
Darüber hinaus zeigen die ersten 24 Minuten des Spiels:
- die Einführung der Story
- erste Kämpfe
- Erkundung von Gotham
- frühe Gadget-Mechaniken
- mehrere bekannte Batman-Figuren
Weitere Gameplay-Clips konzentrieren sich zusätzlich auf die Open-World-Elemente, Fahrzeugsequenzen und unterschiedliche Batman-Anzüge.
Auch technisch macht das Spiel einen deutlich moderneren Eindruck als frühere LEGO-Titel. Vor allem Beleuchtung, Animationen und die Größe von Gotham City fallen in den neuen Spielszenen auf.
Mit den aktuellen Videos erhalten Fans den bislang umfangreichsten Einblick in das kommende LEGO-Batman-Abenteuer.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | Das sind die ersten 24 Minuten
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | Koop Spielszenen
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | Weitere Spielszenen
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich erstmal nicht schauen. Da ich es erstmal selber spielen möchte. Danke trotzdem fürs Teilen. 💚
Hab damals die OG Lego Batman Spiele gespielt. Den ganzen neuen Lego Spielen (Skywalker Saga usw.) stehe ich etwas kritisch gegenüber, dass erinnert kaum noch an den alten Flair.
Bei den Lego Sprüchen kann ich wieder nur die Augen verdrehen 🙈.