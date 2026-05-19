LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Entstand mit Unterstützung von Rocksteady

Das neue LEGO-Batman-Abenteuer entstand teilweise mit Unterstützung ehemaliger Arkham-Entwickler.

Hinter LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight steckt offenbar mehr Arkham-DNA als zunächst angenommen. In den Credits des Spiels wird das Studio Rocksteady Studios offiziell als Co-Entwickler aufgeführt.

Berichten zufolge arbeiteten rund 24 Entwickler des Arkham-Studios an dem neuen LEGO-Abenteuer mit. Damit waren mehrere Veteranen beteiligt, die zuvor bereits an Batman: Arkham City und weiteren Teilen der beliebten Reihe gearbeitet hatten.

Das neue LEGO-Batman-Spiel von TT Games setzt diesmal auf eine offene Gotham-Spielwelt und kombiniert klassische LEGO-Elemente mit Kampfsystemen und Stealth-Mechaniken, die deutlich an die Arkham-Serie erinnern.

Rocksteadys letztes großes Projekt war Suicide Squad: Kill the Justice League aus dem Jahr 2024.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai.