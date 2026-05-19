LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Entstand mit Unterstützung von Rocksteady

Hinter LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight steckt offenbar mehr Arkham-DNA als zunächst angenommen. In den Credits des Spiels wird das Studio Rocksteady Studios offiziell als Co-Entwickler aufgeführt.
Berichten zufolge arbeiteten rund 24 Entwickler des Arkham-Studios an dem neuen LEGO-Abenteuer mit. Damit waren mehrere Veteranen beteiligt, die zuvor bereits an Batman: Arkham City und weiteren Teilen der beliebten Reihe gearbeitet hatten.
Das neue LEGO-Batman-Spiel von TT Games setzt diesmal auf eine offene Gotham-Spielwelt und kombiniert klassische LEGO-Elemente mit Kampfsystemen und Stealth-Mechaniken, die deutlich an die Arkham-Serie erinnern.
Rocksteadys letztes großes Projekt war Suicide Squad: Kill the Justice League aus dem Jahr 2024.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das merkt man eindeutig am Kampfsystem. Das ist ja wie bei den letzten Batman Spielen
Dieses Freeflow Combat Kampfsystem aus den Arkham-Spielen is so geil.
Schade das man Rocksteady Studios nicht mehr erlaubt solche Games zu machen. Lieber schön an den Wünschen der User vorbei entwickeln.
Ach krass. Ja, das erklärt dann einiges. Schade das Rocksteady nicht mehr sowas entwickelt.
Das klingt natürlich super, vielleicht hole ich es mir dann doch 😅
Interessant. Danke für die Info. 👍🏻