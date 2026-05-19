LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Entstand mit Unterstützung von Rocksteady

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Image: Warner Bros. Games

Das neue LEGO-Batman-Abenteuer entstand teilweise mit Unterstützung ehemaliger Arkham-Entwickler.

Hinter LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight steckt offenbar mehr Arkham-DNA als zunächst angenommen. In den Credits des Spiels wird das Studio Rocksteady Studios offiziell als Co-Entwickler aufgeführt.

Berichten zufolge arbeiteten rund 24 Entwickler des Arkham-Studios an dem neuen LEGO-Abenteuer mit. Damit waren mehrere Veteranen beteiligt, die zuvor bereits an Batman: Arkham City und weiteren Teilen der beliebten Reihe gearbeitet hatten.

Das neue LEGO-Batman-Spiel von TT Games setzt diesmal auf eine offene Gotham-Spielwelt und kombiniert klassische LEGO-Elemente mit Kampfsystemen und Stealth-Mechaniken, die deutlich an die Arkham-Serie erinnern.

Rocksteadys letztes großes Projekt war Suicide Squad: Kill the Justice League aus dem Jahr 2024.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai.

Quelle
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5 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 85950 XP Untouchable Star 3 | 19.05.2026 - 12:16 Uhr

    Das merkt man eindeutig am Kampfsystem. Das ist ja wie bei den letzten Batman Spielen

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  2. David Wooderson 362341 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.05.2026 - 12:26 Uhr

    Dieses Freeflow Combat Kampfsystem aus den Arkham-Spielen is so geil.
    Schade das man Rocksteady Studios nicht mehr erlaubt solche Games zu machen. Lieber schön an den Wünschen der User vorbei entwickeln.

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  3. Robilein 1268870 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.05.2026 - 12:27 Uhr

    Ach krass. Ja, das erklärt dann einiges. Schade das Rocksteady nicht mehr sowas entwickelt.

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  4. Erra 21705 XP Nasenbohrer Level 1 | 19.05.2026 - 12:49 Uhr

    Das klingt natürlich super, vielleicht hole ich es mir dann doch 😅

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