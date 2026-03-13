LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Entwickler-Video mit heldenhaften Eindrücken

Im neuen Entwicklerinterview gibt es weitere Details zu den Abenteuern des maskierten Rächers in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

TT Games zeigt im Rahmen der Future Games Show Spring Showcase neue Eindrücke zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight und wirft einen Blick auf die aktuellen Arbeiten am Abenteuer des maskierten Helden.

Das Entwickler‑Tagebuch betont die Rückkehr klassischer Elemente der Reihe, die mit modernen technischen Verbesserungen kombiniert werden, um Animationen, Umgebungen und Charakterdarstellungen weiter zu verfeinern.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 29. Mai für PC, PlayStation und Xbox und führt den Dunklen Ritter erneut durch ikonische Schauplätze des LEGO‑Universums.

Das Video hebt hervor, wie TT Games humorvolle Action, vertraute Figuren und typische Baumechaniken miteinander verknüpft, um die Geschichte des Helden auszubauen und seine Einsätze im neuen Ableger zu vertiefen.