LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Erste starke Testwertungen im Medaillenspiegel

Die internationalen Tests zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight fallen insgesamt sehr positiv aus.

Die internationalen Reviews zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sind eingetroffen und zeigen ein insgesamt starkes Ergebnis für das neue LEGO-Abenteuer.

Auf Metacritic liegt der aktuelle Wert bei 85 Punkten, während OpenCritic einen Score von 84 verzeichnet. Damit positioniert sich der Titel im Bereich eines sehr soliden und überwiegend positiv aufgenommenen Releases.

Die Wertungen der Fachpresse fallen entsprechend stabil aus. Mehrere Magazine vergeben hohe Bewertungen, darunter 9/10 von Multiplayer First, DualShockers und WellPlayed sowie 90/100 für GamingBolt. Auch Game Informer und GamePro bewerten das Spiel mit 88/100.

Im mittleren Bereich bewegen sich unter anderem IGN und Push Square mit jeweils 8/10, während GamesRadar+ und VGC 80/100 vergeben. Weitere Reviews liegen im Bereich von 85/100 und bestätigen damit den insgesamt konsistent positiven Eindruck.

Insgesamt zeichnet sich LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight durch eine breite Zustimmung in der internationalen Spielepresse aus, mit nur wenigen Ausreißern nach unten und mehreren sehr starken Einzelwertungen.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Medaillenspiegel

Multiplayer First 9,5/10

DualShockers 9/10

WellPlayed 9/10

GamingBolt 90/100

GameInformer 88/100

GamePro 88/100

XboxDynasty 8,6/10

Xbox Achievements 85/100

PSX Brasil 85/100

Push Square 8/10

IGN 8/10

Gamesradar+ 80/100^

VGC 80/100