LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Fahrzeuge im neuen Gameplay-Tutorial-Video vorgestellt

Im neuen Gameplay-Video zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight stehen diesmal die Fahrzeuge im Mittelpunkt. Das sogenannte Vehicle-Tutorial zeigt, wie Spieler ihr eigenes Batmobil anpassen und für Patrouillen durch Gotham City einsetzen können.

Die Präsentation legt dabei den Fokus auf Vielfalt und Individualisierung. Verschiedene Fahrzeugvarianten können ausgewählt werden, wodurch Spieler unterschiedliche Fahrstile und Designs ausprobieren können. Besonders das ikonische Batmobil spielt dabei eine zentrale Rolle und bleibt eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel im Spiel.

Das neue LEGO-Abenteuer ist als Open-World-Actiontitel konzipiert und begleitet Bruce Wayne auf seinem Weg zum Dunklen Ritter. Inspiriert von mehreren Jahrzehnten Batman-Geschichte verbindet das Spiel klassische DC-Elemente mit dem typischen Humor der LEGO-Spiele von TT Games.

Neben dem Hauptspiel wurde zudem bestätigt, dass die Mayhem Collection DLC-Erweiterung am 18. September erscheint. Diese wird für Besitzer der Deluxe-Edition auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC verfügbar sein.

Auch der Switch 2 Release-Termin für das Hauptspiel steht fest: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 18. September 2026 für Nintendo Switch 2.

Damit liefert das neue Video einen weiteren Einblick in die Spielmechaniken und zeigt, dass Fahrzeuge und Individualisierung eine wichtige Rolle im Gameplay einnehmen werden.