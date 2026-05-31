LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Feiert weltweiten Launch mit neuem Video

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight lädt zur Reise durch Batmans Geschichte ein.

Mit einem neuen Launch-Video feiern die Entwickler den weltweiten Start von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Das neue Open-World-Abenteuer erzählt die Geschichte von Bruce Waynes Entwicklung zum Beschützer von Gotham City und greift dabei auf zahlreiche Elemente aus der langen Geschichte des Dunklen Ritters zurück.

Spieler erleben eine Reise, die von Jahrzehnten an Batman-Filmen, Fernsehserien, Comics und Videospielen inspiriert wurde. Dabei erwartet Fans eine Mischung aus bekannten Figuren, ikonischen Schauplätzen und zahlreichen Anspielungen auf das umfangreiche DC-Universum.

Wie für die LEGO-Spiele von TT Games typisch, verbindet das Abenteuer actionreiche Kämpfe und Erkundung mit humorvollen Szenen und dem bekannten LEGO-Charme. Gleichzeitig soll das Spiel eine der umfangreichsten Batman-Hommagen der vergangenen Jahre darstellen und zahlreiche Referenzen für langjährige Fans bereithalten.

Die offene Spielwelt von Gotham City bietet dabei den Rahmen für zahlreiche Missionen, Herausforderungen und Begegnungen mit bekannten Helden und Schurken aus dem Batman-Universum.

Mit LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erhält die beliebte LEGO-Reihe damit einen weiteren großen Ableger, der die Geschichte des Dunklen Ritters auf humorvolle und familienfreundliche Weise neu interpretiert.