LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Gold-Status erreicht

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Image: Warner Bros. Games

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hat offiziell den Gold-Status erreicht.

Das von TT Games entwickelte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Eine Nintendo Switch 2-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Spieler erwartet eine Geschichte, die Comics, Filme und Fernsehserien berücksichtigt und Bruce Waynes Aufstieg zum Beschützer von Gotham City umreist. Ikonische Verbündete wie Robin, Nightwing, Catwoman und Commissioner James Gordon sind ebenso wie die Bösewichte Bane und Joker mit von der Partie.

Wie jetzt der offizielle X-Account des Spiels verkündet, konnte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight den Gold-Status erreichen, womit einem pünktlichem Start nichts mehr im Wege stehen dürfte.

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4 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 47975 XP Hooligan Bezwinger | 01.05.2026 - 07:32 Uhr

    Super. 🥳 Freue mich auf LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. 🙂

    0
  2. JohnWick 99205 XP Posting Machine Level 4 | 01.05.2026 - 08:01 Uhr

    Glückwunsch
    Das sind tolle Nachrichten .
    Die TT Lego Spiele waren schon immer genial .
    Hoffe Batman kann an die alten Glanzzeiten wieder Anknüpfen .
    Aber der Gold Status ist ja schon ein großer Weg dahin 👍

    1
  3. Katanameister 412180 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 01.05.2026 - 08:10 Uhr

    Gold Status in der heutigen Zeit ist immer etwas fragwürdig, ein Jahr nach der Veröffentlichung sollte es den gewünschten Zustand erreicht haben.

    0
  4. Knappe 04 127370 XP Man-at-Arms Gold | 01.05.2026 - 08:17 Uhr

    Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir das Spiel kaufe. Vielleicht später im Sale.

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