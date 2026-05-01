LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Gold-Status erreicht

Das von TT Games entwickelte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Eine Nintendo Switch 2-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Spieler erwartet eine Geschichte, die Comics, Filme und Fernsehserien berücksichtigt und Bruce Waynes Aufstieg zum Beschützer von Gotham City umreist. Ikonische Verbündete wie Robin, Nightwing, Catwoman und Commissioner James Gordon sind ebenso wie die Bösewichte Bane und Joker mit von der Partie.
Wie jetzt der offizielle X-Account des Spiels verkündet, konnte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight den Gold-Status erreichen, womit einem pünktlichem Start nichts mehr im Wege stehen dürfte.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super. 🥳 Freue mich auf LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. 🙂
Glückwunsch
Das sind tolle Nachrichten .
Die TT Lego Spiele waren schon immer genial .
Hoffe Batman kann an die alten Glanzzeiten wieder Anknüpfen .
Aber der Gold Status ist ja schon ein großer Weg dahin 👍
Gold Status in der heutigen Zeit ist immer etwas fragwürdig, ein Jahr nach der Veröffentlichung sollte es den gewünschten Zustand erreicht haben.
Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir das Spiel kaufe. Vielleicht später im Sale.