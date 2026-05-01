LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Gold-Status erreicht

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hat offiziell den Gold-Status erreicht.

Das von TT Games entwickelte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Eine Nintendo Switch 2-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Spieler erwartet eine Geschichte, die Comics, Filme und Fernsehserien berücksichtigt und Bruce Waynes Aufstieg zum Beschützer von Gotham City umreist. Ikonische Verbündete wie Robin, Nightwing, Catwoman und Commissioner James Gordon sind ebenso wie die Bösewichte Bane und Joker mit von der Partie.

Wie jetzt der offizielle X-Account des Spiels verkündet, konnte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight den Gold-Status erreichen, womit einem pünktlichem Start nichts mehr im Wege stehen dürfte.