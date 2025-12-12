LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Gotham wird 2026 noch epischer

Erster Trailer enthüllt spielbare Helden, legendäre Schurken und ikonische Batmobile in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight!

Warner Bros. Games und DC haben LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight für den 29. Mai 2026 angekündigt.

Der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und Epic Games Store. Ab dem 11. Dezember 2025 können Standard- und Deluxe-Edition vorbestellt werden.

Das Spiel wurde während der Game Awards 2025 mit einem Trailer vorgestellt, bei dem LEGO Batman live aus der Batcave die Zuschauer begrüßte und erste Szenen aus dem actiongeladenen Gameplay präsentierte.

Spieler übernehmen die Kontrolle über bekannte DC-Helden wie Batman, Robin, Nightwing, Batgirl und Catwoman, die alle mit individuellen Fähigkeiten, Waffen, Gadgets, Progressionsbäumen und Combos ausgestattet sind.

Das Gameplay verspricht intensive Kämpfe gegen zahlreiche DC-Superschurken, darunter Two-Face, Poison Ivy, Firefly, Mr. Freeze sowie klassische Mitglieder der Rogues Gallery wie Joker, Penguin, Ra’s al Ghul und Bane.

Zusätzlich können Spieler ikonische Fahrzeuge wie das Batmobile aus Batman: The Animated Series und den Batpod aus The Dark Knight-Filmen nutzen, um sich in der offenen Spielwelt von Gotham City zu bewegen.

Mit LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight setzen Warner Bros. Games und DC auf ein actionreiches Open-World-Erlebnis im LEGO-Stil, das sowohl Fans der Comics und Filme als auch Spieler von LEGO-Action-Adventures anspricht.