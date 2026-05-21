LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Grafikvergleich mit Batman Arkham Asylum

Ein neues Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits stellt Batman: Arkham Asylum und LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight direkt gegenüber.
Im Mittelpunkt stehen dabei die visuellen Unterschiede der ikonischen Irrenanstalt Arkham Asylum. Verglichen werden unter anderem Charaktermodelle, Beleuchtung, Umgebungsdetails und die allgemeine Atmosphäre beider Spiele.
Während Batman: Arkham Asylum auf eine düstere und realistische Inszenierung setzt, interpretiert LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight die bekannte Umgebung im typischen LEGO-Stil mit deutlich hellerer und verspielterer Präsentation.
Das Video zeigt eindrucksvoll, wie unterschiedlich dieselbe Vorlage umgesetzt werden kann, obwohl viele Schauplätze und Motive klar wiedererkennbar bleiben.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das zeigt mir eher wie gerne ich ein neues Batman Spiel hätte 😀
Aber nicht in Lego Optik 😀
ich denke das Spiel wird trotzdem mega 🙂 lass dich nicht von der Lego Optik abschrecken, da steckt viel Herz dahinter 🙂 das Batman Feeling ist perfekt eingefangen
Konnte bisher keinem Lego Spiel etwas abgewinnen.
Auch den Humor kann ich nciht so feiern.
Rocksteady soll ja angeblich an einem neuen Batman Spiel arbeiten.
Vlt wird das dann was für mich 🙂
Die Lego Spiele sind super. 😀
Ok das ist echt ein witziger Vergleich😂😂😂
Man merkt das Rocksteady dran mitgewirkt hat. Ich möchte hiermit nochmal betonen wie unfassbar gut sich die Arkham-Reihe spielerisch gehalten hat. Heutige Spiele weisen nicht so ein Detailreichtum auf. Schon traurig irgendwie. Klar sind sie Spiele grafisch aufwendiger und besser geworden, dafür gibt es einen Rückschritt beim Inhalt.
Da merkt man, wen die aufs Korn genommen haben…😂
Was sagt uns dieses wirklich amüsante Video über diese unsäglichen Grafikvergleichsvideos? Braucht man nicht ^^
Irgendwie lustig ist es schon 🙈.
Bevorzuge auch eher das Original, aber die Lego Optik hat schon was 😀.
Es wird wohl aus allem ein „Grafik-Vergleichsvideo“ gemacht 😂.
Die Lego Spiele sind leider überhaupt nichts für mich. Da können sie noch so gut sein