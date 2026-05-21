LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Grafikvergleich mit Batman Arkham Asylum

Ein neues Vergleichsvideo zeigt, wie unterschiedlich Arkham Asylum in zwei Batman-Spielen interpretiert wird.

Ein neues Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits stellt Batman: Arkham Asylum und LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight direkt gegenüber.

Im Mittelpunkt stehen dabei die visuellen Unterschiede der ikonischen Irrenanstalt Arkham Asylum. Verglichen werden unter anderem Charaktermodelle, Beleuchtung, Umgebungsdetails und die allgemeine Atmosphäre beider Spiele.

Während Batman: Arkham Asylum auf eine düstere und realistische Inszenierung setzt, interpretiert LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight die bekannte Umgebung im typischen LEGO-Stil mit deutlich hellerer und verspielterer Präsentation.

Das Video zeigt eindrucksvoll, wie unterschiedlich dieselbe Vorlage umgesetzt werden kann, obwohl viele Schauplätze und Motive klar wiedererkennbar bleiben.