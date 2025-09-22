LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Hinter den Kulissen des neuen Open-World-Abenteuers

James Gunn, Jim Lee und Jonathan Smith geben exklusive Einblicke in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight!

Mit LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint ein brandneues Open-World-Action-Adventure, das euch auf eine epische Reise durch Gotham City mitnimmt.

In einem offiziellen Behind-the-Scenes-Video berichten James Gunn, Jim Lee und Jonathan Smith darüber, wie das Spiel Stein für Stein erschaffen wird. Das Projekt kombiniert jahrzehntelange Inspiration aus Batman-Filmen, TV-Serien, Comics und Games mit der typischen LEGO-Spielmechanik von TT Games, die für Humor und kreative Vielfalt steht.

Spielerinnen und Spieler erleben die Transformation von Bruce Wayne zum Dunklen Ritter in einer offenen Spielwelt, die mit Batman-Nostalgie, DC-Lore und unzähligen Überraschungen gefüllt ist. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verspricht ein Highlight für Fans des Superheldenuniversums und für alle, die LEGO Games lieben.