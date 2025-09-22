LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Hinter den Kulissen des neuen Open-World-Abenteuers

Mit LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint ein brandneues Open-World-Action-Adventure, das euch auf eine epische Reise durch Gotham City mitnimmt.
In einem offiziellen Behind-the-Scenes-Video berichten James Gunn, Jim Lee und Jonathan Smith darüber, wie das Spiel Stein für Stein erschaffen wird. Das Projekt kombiniert jahrzehntelange Inspiration aus Batman-Filmen, TV-Serien, Comics und Games mit der typischen LEGO-Spielmechanik von TT Games, die für Humor und kreative Vielfalt steht.
Spielerinnen und Spieler erleben die Transformation von Bruce Wayne zum Dunklen Ritter in einer offenen Spielwelt, die mit Batman-Nostalgie, DC-Lore und unzähligen Überraschungen gefüllt ist. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verspricht ein Highlight für Fans des Superheldenuniversums und für alle, die LEGO Games lieben.
Freue mich auf LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. 🙂
Offene Spielwelt muss aber nicht sein. Ich hätte lieber wieder einzelne Level wie bei den alten Lego Spielen.
hab in das Video noch nicht reingeschaut aber fast alle Lego Spiele der Letzen Jahre hatten ja eine Open World als HubWelt zwischen den Levels. Aber Levels gibt es doch trotzdem noch. Muss das Video mal gucken, nicht das die das tatsächlich ändern
Leider. Mir würde ein Hub reichen.
Ohne Lego würde mich das Spiel wesentlich mehr ansprechen.
Mich auch, der Humor geht gar nicht, komme aus dem Augenverdrehen nicht mehr raus.
Ich finde diese Mischung aus LEGO, The Dark Knight und Batman: Arkham City echt cool. Sieht sehr gelungen aus die Mischung. Als Fan der LEGO Spiele freue ich mich drauf🙂
Das Spiel mag ganz gut umgesetzt sein, aber die ganze Legooptik und Humor killen für mich das Batmangefühl.
Klingt nach einer richtig spannenden Mischung! 😊 Die Kombination aus LEGO-Humor, offener Welt und Batmans düsterer Atmosphäre hat definitiv Potenzial. Besonders cool finde ich, dass so viel aus Comics, Filmen und Serien einfließt. Das könnte sowohl für LEGO-Fans als auch für Batman-Fans ein echtes Highlight werden
Freu mich schon darauf 😅✌🏻 dauert noch ne ganze weile bis dahin, doch ik bin geduldig 🐙