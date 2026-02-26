LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Ikonische Joker-Szene aus Batman﻿-Film nachgestellt

Neue Filmsequenz in LEGO Batman:﻿ Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ste﻿llt ikonische Joker-Szene aus DCs Batman﻿-Film von 1989 nach.

Warner Bros. Games und DC haben eine neue Filmszene aus LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters vorgestellt. Die Sequenz rekreiert den ikonischen Moment aus Tim Burtons Batman von 1989, in dem der Joker das Gotham City Museum übernimmt und es in seine persönliche Kunstgalerie verwandelt.

Die Szene wurde vollständig im LEGO‑Stil neu inszeniert und wird von Prince’ „Partyman“ begleitet, das im Originalfilm debütierte.

Das Spiel entsteht bei TT Games und verbindet Action‑Abenteuer‑Gameplay mit einer umfassenden Reise durch Bruce Waynes Werdegang – vom Ursprung bis zur Legende.

Die Kampagne schöpft aus Jahrzehnten an Batman‑Filmen, Serien, Comics und Spielen und kombiniert diese mit dem typischen LEGO‑Humor, der die Reihe seit Jahren prägt.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters kann ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Epic Games Store vorbestellt werden. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten ab dem 26. Mai 2026 einen 72‑Stunden‑Frühzugang, bevor das Spiel am 29. Mai erscheint. Die Version für Nintendo Switch 2 erscheint 2026 zu einem späteren Zeitpunkt.

Alle Vorbesteller erhalten zudem am Release‑Tag den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, inspiriert von der gefeierten Comicreihe. Zusätzlich lässt sich der „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freischalten, basierend auf Batmans erstem Auftritt in Detective Comics #27 von 1939, sofern ein Warner‑Bros.-Games‑Konto vorhanden ist oder erstellt wird.