LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Leak listet alle Mayhem DLC-Charaktere

Ein neuer Leak zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight listet alle Mayhem DLC-Charaktere.

Im Netz gibt es einen neuen Leak zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Dabei werden alle Mayhem DLC-Charaktere aufgelistet.

Mayhem DLC Leak anzeigen Lego Batman Mayhem DLC Task Force X goons:

Bronze Tiger

Captain Boomerang

Deadshot

Deathstroke

Javelin

Katana

Killer Croc

King Shark

Lester (The Electrocutioner?)

Mongal

Polka Dot Man

Rick Flag

A.R.G.U.S

Cops Ally Goons for Joker & Harley