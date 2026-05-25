LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Leak listet alle Mayhem DLC-Charaktere

2 Autor: , in News / LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Übersicht
Image: Warner Bros. Games

Ein neuer Leak zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight listet alle Mayhem DLC-Charaktere.

Im Netz gibt es einen neuen Leak zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Dabei werden alle Mayhem DLC-Charaktere aufgelistet.

Mayhem DLC Leak anzeigen

Lego Batman Mayhem DLC

Task Force X goons:
Bronze Tiger
Captain Boomerang
Deadshot
Deathstroke
Javelin
Katana
Killer Croc
King Shark
Lester (The Electrocutioner?)
Mongal
Polka Dot Man
Rick Flag
A.R.G.U.S
Cops

Ally Goons for Joker & Harley

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort