LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Leak listet alle Mayhem DLC-Charaktere

Im Netz gibt es einen neuen Leak zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Dabei werden alle Mayhem DLC-Charaktere aufgelistet.
Mayhem DLC Leak anzeigen
Task Force X goons:
Lego Batman Mayhem DLC
Task Force X goons:
Bronze Tiger
Captain Boomerang
Deadshot
Deathstroke
Javelin
Katana
Killer Croc
King Shark
Lester (The Electrocutioner?)
Mongal
Polka Dot Man
Rick Flag
A.R.G.U.S
Cops
Ally Goons for Joker & Harley
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sind einige interessante Charaktere dabei 👌🏼😅
Danke für die Info. Freue mich schon so auf Lego Batman. 😊