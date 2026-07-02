LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Neue Gadgets im Gameplay-Tutorial vorgestellt

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zeigt neue Gadgets im Gameplay-Tutorial.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zeigt in einem neuen Gameplay-Video einen detaillierten Einblick in die Gadgets des Dunklen Ritters. Das Tutorial stellt dabei die wichtigsten Werkzeuge aus Batmans Arsenal vor und erklärt deren Einsatz im Spiel.

Der neue LEGO-Titel setzt auf ein klassisches Action-Adventure in einer offenen Spielwelt und begleitet Bruce Wayne auf seinem Weg zum legendären Beschützer von Gotham City. Dabei greift das Spiel Elemente aus verschiedenen Batman-Ären auf, inklusive Comics, Filmen und TV-Serien.

Im Fokus des gezeigten Materials stehen die vielfältigen Gadgets, die Batman im Spiel zur Verfügung stehen. Diese reichen von klassischen Werkzeugen bis hin zu neu interpretierten technischen Hilfsmitteln, die sowohl im Kampf als auch beim Erkunden der Spielwelt eingesetzt werden können.

Zusätzlich wurden neue Informationen zum kommenden Mayhem Collection DLC bestätigt, der am 18. September erscheint. Die Erweiterung wird für die Deluxe Edition auf mehreren Plattformen verfügbar sein, darunter PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sowie Nintendo Switch 2.

Die Standard-Version von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint ebenfalls am 18. September für Nintendo Switch 2.