LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Neues Klemmstein-Abenteuer mit dem Superhelden

Der dunkle Ritter erhebt sich in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zu einem neuen Abenteuer in Klötzchenform.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist ein brandneues Open-World-Action-Adventure-Videospiel, das die Spieler auf Bruce Waynes epische Reise einlädt, um der Held von Gotham City zu werden.

Das Spiel ist inspiriert von Jahrzehnten von Batman-Filmen, Fernsehserien, Comics und Spielen und steckt voller Batman-Nostalgie, DC-Geschichte und dem typischen LEGO-Humor von TT Games.

Warner Bros. Games bringt das von TT Games entwickelte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight wird 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.

Trailer zur Ankündigung:

Entwickler-Interview: