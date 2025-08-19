LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Neues Klemmstein-Abenteuer mit dem Superhelden

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist ein brandneues Open-World-Action-Adventure-Videospiel, das die Spieler auf Bruce Waynes epische Reise einlädt, um der Held von Gotham City zu werden.
Das Spiel ist inspiriert von Jahrzehnten von Batman-Filmen, Fernsehserien, Comics und Spielen und steckt voller Batman-Nostalgie, DC-Geschichte und dem typischen LEGO-Humor von TT Games.
Warner Bros. Games bringt das von TT Games entwickelte LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight wird 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.
Trailer zur Ankündigung:
Entwickler-Interview:
Das Kampfsystem haben sie von der Arkham Reihe kopiert nur im Legogewand mit dem komischen Humor 🤔.
Ja der Humor ist nicht jedermanns Sache. Aber das Kampfsystem ist natürlich unübertroffen
Das Kampfsystem ist nicht jedermanns Sache. Aber der Humor ist natürlich unübertroffen
Ahhh, richtig coole Ankündigung 🙌.
Da freu ik mich schon jetze drauf 😅✌🏻 wird auf jeden Fall gespielt wenn et draußen ist 🐙 danke für die Info
Zusammen im Coop-Modus mögen die Lego Spiele Spaß machen. Alleine leider eher weniger
Die Lego Spiele haben sich echt gut entwickelt wenn ich überlege wie die auf der 360 waren mit diesen stöhn Geräuschen 🤣🤣🤣
Ich möchte die bisherigen Lego Batman Spiele und bin gespannt aufs nächste. Hat definitiv vibes aus der Arkham- Reihe.
Der Trailer ist erstmal gut gemacht. Aber wenn es die klassische Legoformel ist, dann werde ich eher passen. Da kann man auch nochmal ein gutes älteres Spiel zocken.
Es gab mit Lego City Undercover und DC Super-Villains nur zwei Spiele, die ich wirklich überragend fand. Die neueren Teile fand ich gar nicht mehr gut. Manche ältere Teile sind nett für den Stressabbau. Richtig mies war dann der letzte Star Wars Teil.