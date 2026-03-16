LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Release-Termin überraschend vorgezogen

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight) erscheint weltweit nun eine Woche früher am 22. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store). Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellen, können ab dem 19. Mai sogar 72 Stunden früher spielen.
Vorbesteller erhalten zudem am Veröffentlichungstag den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters”-Batanzug, inspiriert von der gefeierten Comic-Serie. Das klassische „Goldenes Zeitalter”-Outfit, basierend auf dem ersten Batman-Auftritt in Detective Comics #27 (1939), kann durch ein Warner Bros. Games-Konto freigeschaltet werden.
Das Action-Abenteuer von TT Games begleitet Bruce Wayne auf seiner epischen Reise vom Ursprung zum Maskierten Rächer. Die Kampagne verbindet klassische DC-Geschichten mit dem bekannten LEGO-Humor, inklusive exklusiver Inhalte für Vorbesteller und Fans.
Darüber hinaus sind vier neue LEGO DC-Batman Sets erhältlich, die digitale Inhalte für das Spiel freischalten. Dazu gehören exklusive goldene Batanzüge und im Spiel nutzbare Batmobile, basierend auf bekannten Filmen und Comics. Diese Inhalte sind nur durch den Kauf der Sets verfügbar.
Die Nintendo Switch™2-Version erscheint später in 2026, kann aber bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Ab September 2026 folgen zudem zusätzliche DLC-Inhalte für die Standard- und Deluxe-Versionen.
LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint für Xbox Series X|S, PS5 und PC. Die Nintendo Switch 2-Version folgt später 2026.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Irgendwann mal fürn 10er im Sale.. 😉
😅 Dann is et an Weihnachten im Angebot ✌🏻 nice das et früher kommt als gedacht
Lego Batman is unfortunately caught between a Rock and a Hard Place: James Bond First Lights & Forza Horizon 6😅. Sie sollten das Spiel besser auf Anfang Mai vorziehen, um den beiden Heavyhittern aus dem Weg zu gehen.
Eine Woche vorher schöne Sache 👍🏻
Wird viele sicher freuen, jetzt muss es nur noch gut laufen.
Ich kann mit Lego leider gar nichts anfangen. Aber so im Coop oder für Kinder mag es ganz spaßig sein
Soll es ja auch noch geben das ein Spiel vorgezogen wird. 😋