LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Release-Termin überraschend vorgezogen

﻿LEGO Batman: Das Vermächtnis﻿ des Dunklen Ritters erscheint weltweit ﻿eine Woche früher für ﻿PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight) erscheint weltweit nun eine Woche früher am 22. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store). Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellen, können ab dem 19. Mai sogar 72 Stunden früher spielen.

Vorbesteller erhalten zudem am Veröffentlichungstag den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters”-Batanzug, inspiriert von der gefeierten Comic-Serie. Das klassische „Goldenes Zeitalter”-Outfit, basierend auf dem ersten Batman-Auftritt in Detective Comics #27 (1939), kann durch ein Warner Bros. Games-Konto freigeschaltet werden.

Das Action-Abenteuer von TT Games begleitet Bruce Wayne auf seiner epischen Reise vom Ursprung zum Maskierten Rächer. Die Kampagne verbindet klassische DC-Geschichten mit dem bekannten LEGO-Humor, inklusive exklusiver Inhalte für Vorbesteller und Fans.

Darüber hinaus sind vier neue LEGO DC-Batman Sets erhältlich, die digitale Inhalte für das Spiel freischalten. Dazu gehören exklusive goldene Batanzüge und im Spiel nutzbare Batmobile, basierend auf bekannten Filmen und Comics. Diese Inhalte sind nur durch den Kauf der Sets verfügbar.

Die Nintendo Switch™2-Version erscheint später in 2026, kann aber bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Ab September 2026 folgen zudem zusätzliche DLC-Inhalte für die Standard- und Deluxe-Versionen.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint für Xbox Series X|S, PS5 und PC. Die Nintendo Switch 2-Version folgt später 2026.