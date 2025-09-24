LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: So bekommt ihr den Goldenes Zeitalter-Batman-Anzug

Für LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters könnt ihr euch einen „Goldenes Zeitalter“-Batman-Anzug sichern. Wir verraten euch, wie das funktioniert.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters wird von TT Games entwickelt und lädt Spielerinnen und Spieler ein, sich auf eine epische Reise zu begeben, um zum Helden von Gotham City zu werden, vom Ursprung zur Legende.

Das Spiel wird voraussichtlich 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC (Steam und Epic Games Store) erscheinen. Es kann jetzt auf die Wunschliste zutreffender Plattformen gesetzt werden, inklusive PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store).

DC und Warner Bros. Games feierten den Batman-Day 2025 mit neuem „Behind the Scenes“-Video für LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, wie wir bereits berichtet haben.

Diese Featurette gibt einen neuen Blick auf das Gameplay von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, zusammen mit Kommentaren von James Gunn (Co-Chairman & Chief Executive Officer, DC Studios), Jim Lee (President, Publisher & Chief Creative Officer, DC), Jonathan Smith (Strategic Director & Head of Development Team, TT Games), Jesper C. Nielsen (Creative Lead, The LEGO Group) und anderen Mitgliedern des Entwicklerteams.

Sie alle geben detaillierte Einblicke, wie die 86-jährige Geschichte von Batmans Filmen, TV-Serien, Comics und Spielen mit dem für TT Games typischen LEGO-Humor für das kommende interaktive Videospiel vereint wurde.

„Dieses Spiel feiert alles, was Batman ausmacht“ – James Gunn, Co-Chairman & Chief Executive Officer, DC Studios

Zusätzlich dazu können Spielerinnen und Spieler am Release-Tag den „Goldenes Zeitalter“-Bat-Anzug freischalten, ein klassisches Outfit basierend auf dem ersten Aussehen des Maskierten Rächers in Detective Comics #27 (1939). Er ist für qualifizierte Nutzerinnen und Nutzer verfügbar, die ein WB Games-Konto erstellen oder bereits eines besitzen.