LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Sorgt mit versehentlichem Frühstart für Spoiler-Warnungen

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Image: Warner Bros. Games / LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Mehrere Nutzer berichten, dass LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Xbox Store offenbar bereits vor dem offiziellen Release spielbar ist.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight scheint auf Xbox versehentlich vorzeitig freigeschaltet worden zu sein, nachdem mehrere Nutzer meldeten, bereits Zugriff auf das vollständige Spiel erhalten zu haben.

Auslöser der Spekulationen ist ein Bericht eines Spielers, der nach seiner Vorbestellung das Spiel herunterladen konnte und anschließend Benachrichtigungen erhielt, dass der Titel bereits „spielbereit“ sei. Nach dem Start soll das Spiel tatsächlich ohne weitere Einschränkungen funktioniert haben.

Innerhalb der Community sorgen die Berichte inzwischen für zunehmende Spoiler-Warnungen, da offenbar erste Inhalte und Spielszenen bereits online auftauchen könnten. Spieler, die den Titel unvoreingenommen erleben möchten, werden daher aktuell dazu aufgerufen, soziale Netzwerke und Video-Plattformen vorsichtig zu nutzen.

Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme dazu, ob es sich um einen Fehler im Microsoft-Store oder um eine unbeabsichtigte frühzeitige Aktivierung handelt.

Wie viele Nutzer aktuell tatsächlich Zugriff auf das Spiel erhalten haben, ist derzeit ebenfalls unklar.

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5 Kommentare Added

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  1. Kabak 1320 XP Beginner Level 1 | 11.05.2026 - 08:57 Uhr

    Leider wird immer irgendwie ein Weg gefunden vorher an solche Infos zu kommen. Dass es dieses Mal wohl über offiziellem weg passiert ist umso ärgerlicher.

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  2. Rotten 121705 XP Man-at-Arms Bronze | 11.05.2026 - 09:09 Uhr

    Da werd ik nichts mehr bis zum Release lesen, will nit gespoilert werden ✌🏻

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  3. Vayne1986 50735 XP Nachwuchsadmin 5+ | 11.05.2026 - 09:13 Uhr

    Ärgerlich. Lasse mich eh nicht Spoilern. Entweder durch Videos schauen oder über Social Media. Auch hier Danke für die Warnung. 👍🏻

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  4. Katanameister 421740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.05.2026 - 09:31 Uhr

    Kurios, dann einfach auf Nummer sicher gehen und keine Videos dort dazu gucken.

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  5. Robilein 1264310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.05.2026 - 09:44 Uhr

    Na das ist eine positive Überraschung für Fans, also die frühere Freischaltung. Die möglichen Spoiler hingegen natürlich nicht.

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