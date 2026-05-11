LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Sorgt mit versehentlichem Frühstart für Spoiler-Warnungen

Mehrere Nutzer berichten, dass LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Xbox Store offenbar bereits vor dem offiziellen Release spielbar ist.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight scheint auf Xbox versehentlich vorzeitig freigeschaltet worden zu sein, nachdem mehrere Nutzer meldeten, bereits Zugriff auf das vollständige Spiel erhalten zu haben.

Auslöser der Spekulationen ist ein Bericht eines Spielers, der nach seiner Vorbestellung das Spiel herunterladen konnte und anschließend Benachrichtigungen erhielt, dass der Titel bereits „spielbereit“ sei. Nach dem Start soll das Spiel tatsächlich ohne weitere Einschränkungen funktioniert haben.

Innerhalb der Community sorgen die Berichte inzwischen für zunehmende Spoiler-Warnungen, da offenbar erste Inhalte und Spielszenen bereits online auftauchen könnten. Spieler, die den Titel unvoreingenommen erleben möchten, werden daher aktuell dazu aufgerufen, soziale Netzwerke und Video-Plattformen vorsichtig zu nutzen.

Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme dazu, ob es sich um einen Fehler im Microsoft-Store oder um eine unbeabsichtigte frühzeitige Aktivierung handelt.

Wie viele Nutzer aktuell tatsächlich Zugriff auf das Spiel erhalten haben, ist derzeit ebenfalls unklar.