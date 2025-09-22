LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Spiel verdichtet Jahrzehnte fantastischer Geschichten

7 Autor: , in News / LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Image: Warner Bros. Games

Laut den Machern von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verdichtet das Spiel Jahrzehnte fantastischer Geschichten.

Wie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Stein für Stein erbaut wurde, darüber sprechen die Verantwortlichen James Gunn (Co-CEO DC Studios) Jim Lee (DC President) und Johnathan Smith (TT Games Strategic Director) im aktuellen Entwicklervideo.

Laut Gunn sei es großartig, dass die verschiedenen Elemente von Batman vereint werden und Spieler die Gelegenheit haben werden, den Helden umfassend zu erleben.

„Eines der vielen großartigen Dinge an LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist, dass es all die verschiedenen Elemente von Batman vereint, die wir über die Jahre so geliebt haben. Die Zuschauer können diese Figur vielleicht so umfassend erleben wie nie zuvor“, so Gunn.

Smith hingegen beschreibt es, als würde man „Jahrzehnte fantastischer Geschichten destillieren, um die Spieler wirklich in das Erlebnis einzutauchen, der Dunkle Ritter zu werden.“

Während die Vorgeschichte um Bruce Wayne, der nach einem Kinobesuch seine Eltern verlor, gleichbleibt, ändert sich gegenüber Batman Begins hauptsächlich eines: der Aufbau einer neuen Familie von Verbündeten im Kampf gegen das Verbrechen. Das führt dazu, dass sieben Charaktere spielbar sein werden.

  2. Katanameister 202220 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.09.2025 - 15:39 Uhr

    Da hat man wohl Altbekanntes mit neuen Ansätzen vermischt, für Kenner der Filme, Serien und Comics sicher nicht schlecht, trotzdem wird der Humor wieder das Batmangefühl sprengen.

    0
  4. ShadowTerror90 51590 XP Nachwuchsadmin 5+ | 22.09.2025 - 15:49 Uhr

    Lego Batman war früher auf der 360 richtig cool…ist sicher ein Blick wert wenn man damit was anfangen kann.

    0
  5. Hille 4070 XP Beginner Level 2 | 22.09.2025 - 15:55 Uhr

    Also vom Umfang klingt es wirklich Klasse.. macht richtig Lust auf das Game.. ich hoffe sie packen nicht zuviel Humor hinein, da könnte das Batman-Feeling stark darunter leiden.. Schade, das von WB anderweitig nichts kommt.. die Arkham Trilogie war richtig gut, auch Arkham Origins.. einen ernsteren Ton vom Vermächtnis des dunklen Ritters würde ich mir direkt holen..

    0
  Sieben spielbare Helden, Jahrzehnte Story LEGO Batman??? Mal sehen was dabei rauskommt

    Sieben spielbare Helden, Jahrzehnte Story LEGO Batman??? Mal sehen was dabei rauskommt

    0

