LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Spiel verdichtet Jahrzehnte fantastischer Geschichten

Laut den Machern von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verdichtet das Spiel Jahrzehnte fantastischer Geschichten.

Wie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Stein für Stein erbaut wurde, darüber sprechen die Verantwortlichen James Gunn (Co-CEO DC Studios) Jim Lee (DC President) und Johnathan Smith (TT Games Strategic Director) im aktuellen Entwicklervideo.

Laut Gunn sei es großartig, dass die verschiedenen Elemente von Batman vereint werden und Spieler die Gelegenheit haben werden, den Helden umfassend zu erleben.

„Eines der vielen großartigen Dinge an LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist, dass es all die verschiedenen Elemente von Batman vereint, die wir über die Jahre so geliebt haben. Die Zuschauer können diese Figur vielleicht so umfassend erleben wie nie zuvor“, so Gunn.

Smith hingegen beschreibt es, als würde man „Jahrzehnte fantastischer Geschichten destillieren, um die Spieler wirklich in das Erlebnis einzutauchen, der Dunkle Ritter zu werden.“

Während die Vorgeschichte um Bruce Wayne, der nach einem Kinobesuch seine Eltern verlor, gleichbleibt, ändert sich gegenüber Batman Begins hauptsächlich eines: der Aufbau einer neuen Familie von Verbündeten im Kampf gegen das Verbrechen. Das führt dazu, dass sieben Charaktere spielbar sein werden.