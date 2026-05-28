LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Über 1,2 Millionen Einheiten verkauft

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hat seit seinem Launch bereits mehr als 1,2 Millionen Einheiten verkauft und dabei einen Umsatz von rund 83 Millionen US-Dollar erzielt. Das geht aus aktuellen Daten von Alinea Analytics hervor.

Berücksichtigt wurden die Verkäufe auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam seit dem vollständigen Release am 22. Mai sowie dem Early Access ab dem 19. Mai.

Besonders stark performt das Spiel auf Konsolen. Die PlayStation-5-Version macht laut Analyse 53,3 Prozent aller Verkäufe aus, während Xbox auf 25,1 Prozent kommt. Die Steam-Version erreicht einen Anteil von 21,6 Prozent.

Auch beim Umsatz dominieren die Konsolenplattformen deutlich. PlayStation generiert 56,4 Prozent der gesamten Einnahmen, Xbox liegt bei 25,4 Prozent und Steam bei 18,2 Prozent.

Alinea Analytics führt dies unter anderem auf regionale Preisstrukturen sowie die stärkere Verbreitung des Spiels in westlichen Märkten zurück. Demnach stammen rund 82 Prozent der PS5-Spieler aus Nordamerika und Westeuropa, während die PC-Version geografisch breiter verteilt sei.

Die Zahlen unterstreichen erneut die besondere Marktposition der LEGO-Spiele. Obwohl die Titel selten große Aufmerksamkeit in sozialen Medien oder innerhalb der Gaming-Presse erzeugen, erreichen sie oft langfristig stabile Verkaufszahlen – insbesondere auf Konsolenplattformen.

Spannend dürfte nun werden, wie sich die angekündigte Nintendo-Switch-2-Version später im Jahr entwickeln wird.