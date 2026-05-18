LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Um diese Uhrzeit werden Spieler zum Superhelden

Die globalen Startzeiten für LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight stehen fest.

Der Pre-Load von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist bereits für Vorbesteller der Deluxe Edition verfügbar, während nun auch die genauen globalen Startzeiten für den Release bekannt gegeben wurden.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint je nach Region auf Konsolen ab Mitternacht sowie auf PC um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Spieler auf Konsolen können somit in ihrer jeweiligen Zeitzone direkt zum Tageswechsel loslegen. Auf dem PC erfolgt der Start hingegen weltweit einheitlich um 10:00 Uhr PT, was 19:00 Uhr in Deutschland entspricht.

Mit dem bereits gestarteten Pre-Load können sich Spieler optimal auf den Release vorbereiten und direkt zum Launch ohne Verzögerung in das Abenteuer starten.