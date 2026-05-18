LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Um diese Uhrzeit werden Spieler zum Superhelden

Der Pre-Load von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist bereits für Vorbesteller der Deluxe Edition verfügbar, während nun auch die genauen globalen Startzeiten für den Release bekannt gegeben wurden.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint je nach Region auf Konsolen ab Mitternacht sowie auf PC um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
Spieler auf Konsolen können somit in ihrer jeweiligen Zeitzone direkt zum Tageswechsel loslegen. Auf dem PC erfolgt der Start hingegen weltweit einheitlich um 10:00 Uhr PT, was 19:00 Uhr in Deutschland entspricht.
Mit dem bereits gestarteten Pre-Load können sich Spieler optimal auf den Release vorbereiten und direkt zum Launch ohne Verzögerung in das Abenteuer starten.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde passen, da ich es doch etwas kindisch finde, allen anderen viel Spaß.
Ich freue mich sehr darauf
Danke für die Info. 👍🏻 Werde ich aber später kaufen und freue mich auf Lego Batman. ❤️
Kommt bestimmt irgendwann in den GamePass, dann werd ichs auch zocken 🙂
Nach FH6 das nächste Ziel^^
Mir ist es für ein Legospiel einfach zu teuer. Dafür kriegt man ja Crimson Desert oder Forza Horizon 6.
Mal sehen, wie gut es sich verkauft.
Bei Lego über „Zu teuer!“ zu schimpfen, ist ganz prinzipiell erstmal der völlig richtige Ansatz – dafür bravo!^^
Aber ich denke, dass auch ein Lego-Spiel in der Erstellung durchaus aufwändig ist und da ein ganzer Haufen Entwickler ein ganzes Weilchen dran rumschrauben muss, daher kann ich den Vollpreis schon verstehen, vor allem, wenn da etliche Filme usw. rund um Batman in diesem einen Spiel verwurstet werden, steckt da sicher viel Liebe zum Detail drin. Ich selbst werde es nicht kaufen, reizt mich nicht so (ggfs. mal im Gamepass), aber das wollte ich trotzdem noch loswerden 🙂
Oh nice, ich hab grad Feierabend und kann mit einem Tripp nach Neuseeland schon spielen \o/
Ich werde es später spielen.
Viel Spaß 😎👍🏻