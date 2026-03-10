LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Video stellt Gothams LEGO-Handlanger in den Mittelpunkt

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters zeigt humorvolle Einblicke in den Alltag der kriminellen NPC-Handlanger.

Warner Bros. Games hat ein neues Video zu LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters veröffentlicht – und diesmal stehen nicht Batman oder seine ikonischen Gegner im Rampenlicht, sondern die oft unterschätzten Handlanger der Superschurken.

Die Video-Broschüre präsentiert mit viel LEGO‑Humor, welche Regeln, Vorteile und „Karrierewege“ angehende Bösewichte in Gotham City erwarten.

Als „NPCs“ – Notorious Professional Criminals – müssen die Handlanger einige Vorgaben erfüllen, um im harten Alltag der Unterwelt zu bestehen. Das Video erklärt, worauf sie achten müssen, welche Aufgaben sie übernehmen und welche „Benefits“ sie genießen.

Sicher ist: Der kostenlose Zutritt zur legendären Iceberg Lounge ist nur einer der vielen Vorzüge.

Das neue „Verbrecher-Orientierung“-Video liefert einen amüsanten Vorgeschmack auf die Welt des kommenden LEGO-Abenteuers.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters entsteht bei TT Games für Konsolen und PC und führt Spieler auf eine epische Reise durch die Entstehungsgeschichte von Bruce Wayne.

Vom Ursprung bis zur Legende verbindet das Action-Abenteuer Jahrzehnte an Batman‑Filmen, Serien, Comics und Spielen mit dem typischen LEGO‑Humor – für ein ultimatives LEGO‑Batman‑Erlebnis.