LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Video stellt Gothams LEGO-Handlanger in den Mittelpunkt

6 Autor: , in News / LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Übersicht
Image: Warner Bros. Games

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters zeigt humorvolle Einblicke in den Alltag der kriminellen NPC-Handlanger.

Warner Bros. Games hat ein neues Video zu LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters veröffentlicht – und diesmal stehen nicht Batman oder seine ikonischen Gegner im Rampenlicht, sondern die oft unterschätzten Handlanger der Superschurken.

Die Video-Broschüre präsentiert mit viel LEGO‑Humor, welche Regeln, Vorteile und „Karrierewege“ angehende Bösewichte in Gotham City erwarten.

Als „NPCs“ – Notorious Professional Criminals – müssen die Handlanger einige Vorgaben erfüllen, um im harten Alltag der Unterwelt zu bestehen. Das Video erklärt, worauf sie achten müssen, welche Aufgaben sie übernehmen und welche „Benefits“ sie genießen.

Sicher ist: Der kostenlose Zutritt zur legendären Iceberg Lounge ist nur einer der vielen Vorzüge.

Das neue „Verbrecher-Orientierung“-Video liefert einen amüsanten Vorgeschmack auf die Welt des kommenden LEGO-Abenteuers.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters entsteht bei TT Games für Konsolen und PC und führt Spieler auf eine epische Reise durch die Entstehungsgeschichte von Bruce Wayne.

Vom Ursprung bis zur Legende verbindet das Action-Abenteuer Jahrzehnte an Batman‑Filmen, Serien, Comics und Spielen mit dem typischen LEGO‑Humor – für ein ultimatives LEGO‑Batman‑Erlebnis.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 105505 XP Hardcore User | 10.03.2026 - 17:32 Uhr

    Is bis jetze das game auf das ik am meisten warte dieses jahr 😅✌🏻

    0
  2. Robilein 1226850 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.03.2026 - 18:01 Uhr

    Hab’s jetzt vorbestellt. Als LEGO-Games konnte ich nicht anders🤣🤣🤣

    0
  3. Katanameister 351640 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.03.2026 - 18:13 Uhr

    Der Lego Humor wieder 🙄🙈… ansonsten macht das Spiel einen guten Eindruck, schönes Lego Design.

    0
  4. Krawallier 159495 XP God-at-Arms Onyx | 10.03.2026 - 18:59 Uhr

    Das erste Lego Spiel seit einem Jahrzehnt, was mich wirklich interessiert… Wobei ich wohl zu sehr auf ein Lego Arkham hoffe.

    0
  5. Ralle89 100120 XP Profi User | 10.03.2026 - 19:50 Uhr

    Weiß noch nicht ob ich das so schnell spiele habe erstmal genug Lego gespielt 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort