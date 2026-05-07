LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: Zeigt epischen Launch-Trailer mit „Kiss From a Rose“

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zeigt neuen Launch-Trailer mit Seal-Song und DC-Schurken.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zeigt im neuen Launch-Trailer Bruce Waynes Weg vom jungen Vigilanten zur Legende von Gotham City und kombiniert dabei neue Gameplay-Szenen mit dem bekannten Song „Kiss From a Rose“ von Seal aus dem Soundtrack zu Batman Forever.

Warner Bros. Games präsentiert im Trailer zahlreiche Filmsequenzen und Gameplay-Momente rund um Batman und seine Verbündeten. Neben Robin, Nightwing und Batgirl treten auch Jim Gordon, Catwoman und Talia al Ghul gegen eine Reihe bekannter DC-Superschurken an.

Zu den Gegenspielern gehören unter anderem Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Two-Face, Ra’s al Ghul und Bane, die Gotham City erneut ins Chaos stürzen wollen. Das Spiel setzt dabei auf eine offene Spielwelt, klassische LEGO-Action und den typischen Humor der Reihe.

Zusätzlich hat Warner Bros. Games neue Details zu Vorbestellerboni und digitalen Inhalten bekannt gegeben. Käufer der Deluxe Edition erhalten bereits ab dem 19. Mai einen 72-stündigen Early Access. Vorbesteller bekommen außerdem den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, der von der bekannten Comicreihe inspiriert wurde.

Parallel dazu erscheinen mehrere neue LEGO-DC-Batman-Sets, die digitale Inhalte für das Spiel freischalten. Dazu zählen exklusive goldene Batanzüge sowie spezielle Batmobile-Varianten, die nur über den Kauf der jeweiligen LEGO-Sets verfügbar sein werden.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam und Epic Games Store. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll später im Jahr 2026 folgen.