LEGO Bricktales: Im Oktober wird geklotzt

Die LEGO-Gruppe und Thunderful geben den Release-Termin für das Bau-Abenteuer LEGO Bricktales bekannt. Das Spiel wird demnach am 12. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

In LEGO Bricktales, das von dem Team hinter der Bridge Constructor-Serie entwickelt wurde, reist der Spieler durch fünf wunderschöne LEGO-Themenbiome und sucht nach Inspiration, um seinem Großvater zu helfen, seinen heruntergekommenen Vergnügungspark wiederzubeleben. Eine intuitive neue Stein-für-Stein-Baumechanik hilft dem Spieler, die vielen lustigen Rätsel zu lösen, auf die er in diesem Abenteuer stößt, und erweckt seine Lösungen zum Leben.

LEGO Bricktales stellt den Spieler vor die Aufgabe, mithilfe seiner Vorstellungskraft coole, ästhetische Kreationen wie Marktstände und Musikboxen zu bauen und seine Baufähigkeiten bei funktionalen, physikbasierten Rätseln wie dem Bau von Kränen und Gyrocoptern zu testen. Diese brauchen Spieler, um den LEGO-Minifiguren, denen die Spieler in jedem Diorama begegnen, zu helfen und durch gute Taten neue Fähigkeiten freizuschalten.

Das Abenteuer von LEGO Bricktales führt Spieler durch das grüne Blattwerk des tiefsten Dschungels, den glühenden Sand sonnenüberfluteter Wüsten, das geschäftige Treiben in einer Großstadt, den epischen Anblick einer hoch aufragenden mittelalterlichen Burg und das Paradies tropischer Karibikinseln.

An jedem Ort finden sie eine Vielzahl von Baustellen mit ihren eigenen Bausteinsätzen – es liegt an ihnen, ein einzigartiges Bauwerk zu finden, das funktioniert. Egal, ob man einen Designerhut aufsetzen und einen königlichen Thron bauen soll oder seine Ingenieursfähigkeiten beim Bau einer Brücke, die einen Bagger über einen Fluss bringt, unter Beweis stellen sollt – es liegt an den Spielern, wie sie ihre Bauwerke konstruieren und die Herausforderungen meistert, die ihnen geboten werden!

Dieter Schoeller, Vice-President of Production bei Thunderful, sagte: „Die Resonanz auf LEGO Bricktales von Fans und Medien, seit wir das Spiel enthüllt haben und den Leuten die Möglichkeit gaben, es auf Veranstaltungen wie der gamescom auszuprobieren, war unglaublich. Es war aufregend zu sehen, wie die Leute die Essenz des LEGO-Spiels in der Kreativität des Stein-für-Stein-Bauens entdeckt haben, und ich kann es kaum erwarten, dass alle das Spiel in die Hände bekommen, wenn LEGO Bricktales am 12. Oktober für PlayStation, Xbox, Switch und PC erscheint.“

Das Datum der Veröffentlichung wurde auch in einem neuen Trailer verkündet: