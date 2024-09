LEGO Harry Potter Collection: Sammlung wird in 4K neu aufgelegt

Autor:, in / LEGO Harry Potter Collection

LEGO Harry Potter Collection wird als Remaster für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5 neu aufgelegt.

In der LEGO Harry Potter Collection erlebt ihr das Abenteuer noch einmal, wenn ihr gegen den Basilisken kämpft, am Trimagischen Turnier teilnehmt und in der Schlacht von Hogwarts mit verbesserter Grafik und 4k-Auflösung mitmacht.