LEGO Party!: Lasst die Mini-Spiele beginnen

3 Autor: , in News / LEGO Party!
Übersicht
Image: Fictions

LEGO Party! startet mit spannenden Minispielen, unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, themenbezogenen Herausforderungszonen und vielem mehr.

Der Entwickler SMG Studio, die LEGO Group und Fictions haben ihr Multiplayer-Partyspiel LEGO Party! auf Steam für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch veröffentlicht.

Die Retail-Edition ist ab sofort neben der digitalen Version auch unter https://legoparty.iam8bit.com und bei teilnehmenden Händlern für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Darüber hinaus erhalten diejenigen, die die Retail-Edition vorbestellt haben, einen Download-Code für fünf einzigartige LEGO Minifiguren.

Fans können sich nun auf eine Reihe spannender Features freuen, darunter mehr als eine Billion (*keine reale Zahl) Anpassungskombinationen für Minifiguren, unglaubliche LEGO-Themen-Herausforderungszonen, 60 actiongeladene Minispiele und vieles mehr, um die meisten LEGO-Goldsteine zu sammeln und der ultimative LEGO Party!-Champion zu werden.

Lasst eure Wettbewerbslust aufleben und taucht ein in das Minispiel-Chaos mit riesigen Außerirdischen, Power-Up-verteilenden Regenbogen-Einhörnern, in Lava gebratenen Truthähnen vom Spieß und vielem mehr.

All das könnt ihr euch im neuesten Launch-Trailer zu LEGO Party! ansehen:

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: B1YZ-1PHGR-JNJW
*Auf https://www.callofduty.com/de/ einlösen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu LEGO Party!

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GERxJOHNNY 49250 XP Hooligan Bezwinger | 01.10.2025 - 19:07 Uhr

    Ich habe zwar Mario Party Jamboore für die Switch, aber das hier sieht nach einer lustigen Alternative für die Xbox aus

    1
  3. Emmerich 34685 XP Bobby Car Geisterfahrer | 01.10.2025 - 21:21 Uhr

    Schaut echt nicht schlecht aus,
    Muss man mal spielen um zu schauen ob es mit Mario Party mithalten kann

    0

Hinterlasse eine Antwort