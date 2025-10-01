LEGO Party!: Lasst die Mini-Spiele beginnen

Der Entwickler SMG Studio, die LEGO Group und Fictions haben ihr Multiplayer-Partyspiel LEGO Party! auf Steam für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch veröffentlicht.

Die Retail-Edition ist ab sofort neben der digitalen Version auch unter https://legoparty.iam8bit.com und bei teilnehmenden Händlern für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Darüber hinaus erhalten diejenigen, die die Retail-Edition vorbestellt haben, einen Download-Code für fünf einzigartige LEGO Minifiguren.

Fans können sich nun auf eine Reihe spannender Features freuen, darunter mehr als eine Billion (*keine reale Zahl) Anpassungskombinationen für Minifiguren, unglaubliche LEGO-Themen-Herausforderungszonen, 60 actiongeladene Minispiele und vieles mehr, um die meisten LEGO-Goldsteine zu sammeln und der ultimative LEGO Party!-Champion zu werden.

Lasst eure Wettbewerbslust aufleben und taucht ein in das Minispiel-Chaos mit riesigen Außerirdischen, Power-Up-verteilenden Regenbogen-Einhörnern, in Lava gebratenen Truthähnen vom Spieß und vielem mehr.

All das könnt ihr euch im neuesten Launch-Trailer zu LEGO Party! ansehen:

