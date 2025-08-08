LEGO Party!: Trailer feiert Release-Termin im September

Ein neuer Trailer zu LEGO Party! feiert den offiziellen Release-Termin im September!

LEGO Party! ist ein plattformübergreifendes Partyspiel für bis zu vier Spieler, das anders „gebaut“ ist!

Tretet gegen eure Freunde in verrückten Herausforderungszonen und 60 lustigen Minispielen aus euren Lieblings-LEGO Sets wie Piraten, Weltraum, NINJAGO und mehr an. Schließt euch mit Freunden online zusammen, unabhängig von ihrer Plattform, und veranstaltet einen LEGO Party-Spielabend.

LEGO Party! erscheint am 30. September, unter anderem für Xbox Series X|S und Xbox One. Wer jetzt vorbestellt, wird fünf „fantastische Minifiguren“ erhalten.