LEGO Party!: Trailer feiert Release-Termin im September

LEGO Party! ist ein plattformübergreifendes Partyspiel für bis zu vier Spieler, das anders „gebaut“ ist!
Tretet gegen eure Freunde in verrückten Herausforderungszonen und 60 lustigen Minispielen aus euren Lieblings-LEGO Sets wie Piraten, Weltraum, NINJAGO und mehr an. Schließt euch mit Freunden online zusammen, unabhängig von ihrer Plattform, und veranstaltet einen LEGO Party-Spielabend.
LEGO Party! erscheint am 30. September, unter anderem für Xbox Series X|S und Xbox One. Wer jetzt vorbestellt, wird fünf „fantastische Minifiguren“ erhalten.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Nette Alternative zu den Spielen von Nintendo, ich persönlich war nie ein Fan der Lego Spiele auf den Konsolen.
Und ich liebe die Lego Spiele. ♥️ Dieses ist aber nichts für mich. 😉