LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga: Entwicklertagebuch zum bisher größten LEGO-Spiel

Während des IGN Fan Fest 2022, einem Videostream über Videospiele, Filme und den Rest des breitgefächerten Feldes der Popkultur gab es einen tieferen Einblick in die Entwicklung von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga.

Die Skywalker Saga wird alle Episoden der Hauptgeschichte von Star Wars behandeln (Episode I-IX), sie wird am 05. April veröffentlicht und erscheint für Windows-PC und alle gängigen Konsolen, letzte und aktuelle Generation.

Bei dem Video standen die Entwickler und das Gameplay im Fokus. Man hat in vielen Teilen des Videos gemerkt, dass es sich hierbei um ein Herzensprojekt für die Beteiligten handelt und fast ausschließlich Fans der Saga an der Arbeit beteiligt sind.

Einige der Entwickler sind nicht nur Star Wars-Fans, sondern auch LEGO-Begeisterte. Das wird sich im fertigen Spiel scheinbar bemerkbar machen, so sind z.B. alle Raumschiffe, sowohl innen als auch außen, komplett aus LEGO Steinen erbaut.

Für den Spieler bedeutet das, wenn er um ein Schiff herumfliegt, sieht er aus welchen Steinen es gebaut ist und sollte er im Innenraum landen, wird er ebenfalls nur Legosteine zu sehen bekommen.

Für diese Arbeit wurden dem Modellierungsteam 12.000 verschiedene Materialien generiert, 20.000 einzigartige Modelle und 26.000 Texturen zur Verfügung gestellt. Diese Ressourcen werden für eine möglichst originalgetreue Darstellung des Star Wars-Universums genutzt.

Neben dem altbekannten LEGO Humor wird die Saga technische Neuheiten mit sich bringen, beispielsweise werden die Stimmen in Echtzeit verarbeitet, was sich bemerkbar machen wird, wenn man beispielsweise einen Helm der Sturmtruppen aufsetzt. Weiter geht es mit einer detaillierten Umgebungsbeleuchtung und einer variablen Third-Person Perspektive, um nur einige weitere Verbesserungen zu nennen.

Was natürlich in keinem LEGO-Spiel fehlen darf sind die Easter-Eggs, es werden an dieser Stelle verschiedene Ton-Modifikationen zur Verfügung gestellt. Einer von ihnen sorgt dafür, dass sich die Soundeffekte wie mit dem Mund nachgesprochen anhören. Dann hört man bei einem Blaster das typische Pew-Pew, ein anderer ist der sogenannte Gemurmel-Modus, in dem kein Charakter synchronisiert wurde, sodass alle Figuren murmeln wie zu Beginn der LEGO Spiele.



Das Entwicklerteam scheint auf jeden Fall Spaß an der Produktion gehabt zu haben und erwähnte noch, dass sie sich viele Wünsche der Fans zu Herzen genommen haben.