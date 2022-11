LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga: Launch-Trailer feiert Galactic Edition

Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm veröffentlichen LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edtition. Die neue Edition erweitert das größte LEGO Star Wars-Spiel aller Zeiten um 13 Pakete mit spielbaren Charakteren aus der ganzen Galaxis und allen neun Filmen der Skywalker-Saga.

Die Galactic Edition enthält die Character Collection 2 mit 30 neuen spielbaren Charakteren in sechs Paketen, sowie sieben Charakter-Paketen aus der zuvor veröffentlichten Character Collection 1. Das Spiel ist ab sofort digital für Xbox X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Am 15. November fügt das Charakter-Paket Star Wars: Rebels Sabine Wren, Ezra Bridger, Admiral Thrawn, Kanan Jarrus und Hera Syndulla hinzu. Mit dem Charakter-Paket Star Wars: Obi-Wan Kenobi erscheinen Ben Kenobi, Darth Vader, Reva (Dritte Schwester), Großinquisitor und den Fünften Bruder hinzu.

Am 29. November erweitert das Charakter-Paket Star Wars: Andor das Spiel um Andor, Luthen Rael, Syril Karn, Aufseherin Dedra Meero und Bix Caleen hinzu. Das Charakter-Paket Star Wars: The Book of Boba Fett bringt Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto und die Waffenmeisterin ins Spiel.

Spielerinnen und Spieler, die das Spiel digital erwerben, schalten zudem auch den klassischen Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter frei, der nicht separat erhältlich sein wird. Ein Paket für Charakter-Kollektion 1 und 2 wird für 24,99 € verfügbar sein. Beide Kollektionen können auch separat für jeweils 14,99 € erworben werden. Einzelne Charakter-Pakete können ebenfalls separat für jeweils 2,99 € gekauft werden.

Die bereits erhältlichen sieben Charakter-Pakete der Charakter-Kollektion 1 beinhalten das Charakter-Paket „The Mandalorian Season 1“ mit dem Mandalorianer und den nicht spielbaren Grogu, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 und Kuiil. Das Charakter-Paket Solo: A Star Wars Story bietet den jungen Han Solo, den jungen Chewbacca, den jungen Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett und Enfys Nest. Das Classic-Characters-Paket enthält Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, Darth Vader und Lando Calrissian. Das Trooper-Paket enthält die Charaktere imperialer Todestruppler, Brennertruppler, Grenztruppler, imperialer Küstentruppler und mimbanischer Sturmtruppler.

Charakter-Paket Rogue One: A Star Wars Story enthält Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu und Direktor Krennic. Das Charakter-Paket The Mandalorian Season 2 enthält Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand und Moff Gideon. Charakter-Paket Star Wars: The Bad Batch bietet Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo.