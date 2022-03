LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga: Neues Video Erschaffung der Galaxis veröffentlicht.

Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm veröffentlichen heute mit „Erschaffung der Galaxis“ ein neues Hinter-den-Kulissen-Video zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, das Einblicke in die Freiheit der Spielenden und weitere Inhalte zeigt.

Das Entwicklungsteam berichtet über seine Vorgehensweise bei der Aufgabe, die ganze Galaxis von Star Wars mit lebensechten Versionen der bekannten Orte, die in den neun Filmen der Skywalker Saga vorkommen, zum Leben zu erwecken.

Außerdem zeigt das Video die Arbeit, die in Verwitterungseffekte, verschiedene Himmelsfarben und die Hervorhebung all der kleinen Details gesteckt wurde, die man in bisherigen LEGO Videospielen noch nicht sehen konnte.

Spielerinnen und Spieler haben die Möglickeit, an vertrauten Orten wie Naboo, Endor, Tatooine und der Wolkenstadt Bespin die Spielwelt zu erkunden und neue Fahrzeuge und spielbare Charaktere freizuschalten, darunter Mama die Huttin, Yaddle und Babu Frik. Obendrein lassen sich auf den verschiedenen Planeten Kyber-Kristalle sammeln, welche als Währung verwendet werden, um Charaktere auf alle möglichen Arten, vom Aufwerten der Macht-Fähigkeiten bis hin zu verstärkter Blaster-Feuerkraft, zu verbessern.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint am 5. April 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One-Konsolen, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC und stellt das bisher größte und grafisch eindrucksvollste LEGO Star Wars-Spiel dar.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga kann ab sofort digital vorbestellt werden. Bei einer digitalen Vorbestellung des Spiels erhalten Spielende Vorabzugang auf das Truppen-Charakterpaket am Veröffentlichungstag. Das Paket wird einen Monat nach der Veröffentlichung des Spiels für alle zur Verfügung stehen, die die Charakter-Kollektion (Season Pass mit allen sieben Charakterpaketen) kaufen oder separat erhältlich sein. Digitale Käuferinnen und Käufer schalten zudem auch den klassischen Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter frei, der nicht separat erhältlich sein wird. Die physische Version der Deluxe-Edition enthält außerdem die exklusive LEGO Star Wars-Minifigur: Luke Skywalker mit blauer Milch.